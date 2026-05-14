IMF: Orta Doğu'daki savaş petrol fiyatlarını yükseltiyor, olumsuz senaryoya kayıyoruz

IMF Sözcüsü Kozack, küresel ekonominin Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle olumsuz senaryoya doğru ilerlediğini, petrol fiyatlarının yükseldiğini ancak enflasyon beklentilerinin çıpalanmış olduğunu söyledi.

NEW Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, küresel ekonominin Orta Doğu'daki savaş dolayısıyla yükselen petrol fiyatlarıyla birlikte "olumsuz" senaryoya doğru ilerlediğini ancak orta vadeli enflasyon beklentilerinin çıpalanmış durumda olduğunu söyledi.

Kozack, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orta Doğu'daki çatışmalar sonrasında enerji piyasasının genel görünümünün nasıl şekillendiğini ortaya koymaya yönelik çalışmaların teknik düzeyde sürdüğünü anlatan Kozack, IMF'nin de üye ülkelerle aktif görüşmeler yaptığını dile getirdi.

Kozack, "Üyelerimizle küresel ekonomiye yönelik son şok karşısında ihtiyaçlarının ne olduğunu değerlendiriyoruz ve Fonun hangi alanlarda destek sağlayabileceğini onlarla birlikte inceliyoruz. Şu aşamada gördüğümüz kadarıyla birçok ülke bizden özellikle politika alanında destek talep ediyor. Ülkeler, kendi koşulları çerçevesinde bu şoka en uygun şekilde nasıl yanıt verebilecekleri konusunda politika tavsiyesi istiyor." dedi.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın Bahar Toplantıları sırasında "en az 12 ülkeden 20 ila 50 milyar tutarında finansman talebi görülebileceğini" belirttiğini anımsatan Kozack, buna yönelik görüşmelerin de sürdüğünü anlattı.

"Referans senaryodan çıkıyoruz"

Julie Kozack, nisan ayındaki Dünya Ekonomik Görünümü (WEO) raporunda, kısa süreli bir savaşı temel alan "referans senaryo", "olumsuz senaryo" ve "ciddi senaryo" olmak üzere üç senaryo ortaya koyduklarını hatırlattı.

Söz konusu senaryoların petrol fiyatları, enflasyon beklentileri ve finansal koşullardan oluşan üç temel aktarım kanalı üzerine kurulduğuna işaret eden Kozack, "Şu anda referans senaryodan çıkıp olumsuz senaryoya doğru ilerlediğimiz açıkça görülüyor." diye konuştu.

Kozack, petrol fiyatlarının referans senaryoda varsayılan seviyelerin belirgin şekilde üzerinde olduğunu ve enflasyon beklentilerinin de kısa vadede enflasyondaki yükselişe paralel biçimde arttığını dile getirdi.

Bununla birlikte enflasyonun orta vadede özellikle büyük ekonomilerde hala görece iyi çıpalanmış durumda olduğunu belirten Kozack, finansal koşulların da hala destekleyici olduğuna işaret etti.

"Ülkelerin politika önlemlerini yakından takip ediyoruz"

Savaşın başladığı şubat sonundan bu yana ülkelerin uygulamaya koyduğu politika önlemlerini yakından takip ve analiz ettiklerini kaydeden IMF Sözcüsü Kozack, ülkelerin sürece farklı politika araçlarıyla yanıt verdiğini anlattı.

Kozack, gelişmiş ekonomilerin ağırlıklı olarak maliye politikası önlemlerine başvurduğunu, gelişmekte olan ekonomilerin ise daha çeşitli bir politika bileşimi uygulamaya koyduğunu vurguladı.

Bazı ülkelerin petrol ve yakıt tüketimini yönetmeye yönelik tasarruf önlemleri aldığını dile getiren Kozack, ülkelerin verdiği tepkilerin, petrol ihracatçısı mı yoksa petrol ithalatçısı mı olduklarına bağlı olarak da farklılık gösterdiğine dikkati çekti.

Kozack, "Bu süreci yakından izlemeyi sürdüreceğiz ve ilerleyen dönemde sizinle daha ayrıntılı bilgiler paylaşabilmeyi umuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
