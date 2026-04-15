IMF Başkanı Georgieva, petrol fiyatları yüksek kalırsa zorlu günlerin yaşanacağı uyarısında bulundu

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Orta Doğu'daki çatışmaların devam etmesi ve petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması durumunda, küresel ekonominin zorlu bir dönemle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

Georgieva, Washington'da gerçekleştirilen "IMF ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları" çerçevesinde basın toplantısı düzenledi.

Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Georgieva, mevcut ateşkesin kalıcı bir barışa zemin hazırlamasını umduğunu söyledi.

Georgieva, çatışmanın küresel ekonomi üzerindeki etkisinin şimdiden görüldüğüne işaret ederek, "Çatışma, devam eder ve petrol fiyatları uzun bir süre yüksek seyrederse, önümüzdeki zorlu dönemlere hazırlıklı olmalıyız." dedi.

IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'ndaki tahminlere dikkati çeken Georgieva, tüm ülkelerin artan enerji fiyatlarından etkilendiğini ancak enerji ithalatçısı ülkelerdeki olumsuz etkilerin daha belirgin olduğunu anlattı.

"Hedef odaklı olmayan mali önlemler sorunları uzatır"

Georgieva, üye ülkelere makroekonomik ve finansal istikrarın korunmasına yönelik kısa vadeli politika tavsiyelerinden bahsetti.

Ülkelere, para politikası alanında adım atmadan önce durumu iyice değerlendirmelerini tavsiye eden Georgieva, "Şok öncesinde para politikası uygulamaları iyi ayarlanmış olan ve beklentilerin istikrarlı seyrini koruduğu ülkeler için 'bekle ve gör' yaklaşımı doğru bir tercihtir, diğer ülkelerde ise mali politika alanında erken tedbirler alınması gerekebilir." diye konuştu.

Georgieva, bir süredir kamu borçlarının mali politika uygulama alanını kısıtladığına dair uyarılar yaptıklarını, şokların üst üste gelmesinden kaynaklanan kümülatif etki nedeniyle borç seviyelerinin yüksek noktalara ulaştığını dile getirdi.

Birçok ülkenin şu ana kadar hedef odaklı olmayan vergi indirimlerinden, enerji sübvansiyonlarından ve fiyat kontrollerinden kaçındığını aktaran Georgieva, ancak bazı ülkelerin hedef odaklı olmayan önlemler, ihracat kontrolleri veya geniş kapsamlı vergi indirimleri uygulamaya koyduğuna işaret etti.

Georgieva, "Bu önlemlerin ardındaki niyet iyi olsa da halkı şoktan korumak amacıyla atılan hedef odaklı olmayan adımlar, yüksek fiyatların yol açtığı sıkıntıyı sadece uzatacaktır." ifadesini kullandı.

"Koşulların nasıl gelişeceğini bekleyin"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Georgieva, tedarik zincirlerinde yaşanan fiziksel aksaklıklar konusunda endişeli olduklarını söyledi.

Georgieva, özellikle Körfez bölgesinden yapılan ithalata büyük ölçüde bağımlı olan Asya'da, sadece petrol ve doğal gazda değil, bazı diğer ürünlerde de sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Savaş, yarın sona erse bile bu sorun bir gecede ortadan kalkmayacak." şeklinde konuştu.

Merkez bankalarına tavsiyelere de değinen Georgieva, şöyle devam etti:

"Eğer yüksek bir güvenilirliğe sahipseniz, hedefinizin fiyat istikrarını korumak olduğunu gösterin ancak acele etmeyin. Koşulların nasıl gelişeceğini bekleyin. Savaştan daha hızlı çıkabilirsek, harekete geçmek gerekmeyebilir. Ancak bu güvenilirliğe sahip olmayan merkez bankalarının daha güçlü sinyaller vermeleri gerekebilir. Dolayısıyla bu durum, ülkeye göre değişecektir."

"Uzun vadeli enflasyon beklentileri çıpalanmış durumda"

Georgieva, 2026 yılına ilişkin enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize ettiklerine işaret ederek, enflasyonun gerilemekte olduğu oldukça iyi bir seyir izlendiğini ancak kısmi bir geri dönüşün söz konusu olduğunu anlattı.

ABD ve Avro Bölgesinde kısa vadeli enflasyon beklentilerinin yükseldiğine değinen Georgieva, "Ancak şimdilik iyi haber şu ki uzun vadeli enflasyon beklentileri sağlam bir şekilde çıpalanmış durumda. Bu da çatışmaların daha hızlı şekilde çözülmesinin hala mümkün olduğu bir dönemde olduğumuzu gösteriyor." dedi.

Georgieva, enflasyonun gıda fiyatlarına sıçrama riskinden endişe duyduklarını ifade ederek, gübre tedarikinin makul bir fiyattan kısa sürede yeniden başlamaması durumunda, gıda fiyatları üzerinde baskı oluşabileceğini kaydetti.