IMCD, Türkiye'deki yeni teknik merkezini açtı

Özel kimyasallar ve bileşenlerin dağıtımı ve formülasyonu alanında faaliyet gösteren IMCD Group, İstanbul'daki yeni teknik merkezini açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni hayata geçen merkez, formülasyon geliştirme, mevcut ürünlerin optimizasyonu, teknik danışmanlık ve müşterilerin inovasyon süreçlerine uygulamalı destek sunacak.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde açılan IMCD Türkiye Teknik Merkezi, daha önce farklı lokasyonlarda faaliyet gösteren gıda ve beslenme, güzellik ve kişisel bakım ile boya ve yapı laboratuvarlarını geliştirilmiş kapsam ve teknik donanıma sahip tek bir tesiste birleştirdi.

Şirket ayrıca merkezin teknik ve inovasyon yetkinliklerini daha da güçlendirmek amacıyla bünyesinde ilk kez bir ilaç laboratuvarı kuruldu.

Açılan yeni ilaç laboratuvarı, yerel pazara hizmet vermenin yanı sıra Orta Doğu, Mağrip, Mısır, Kenya ve Güney Afrika için bölgesel bir merkez görevi görüyor. Laboratuvar, IMCD'nin küresel bilgi birikimini yerel uzmanlıkla buluşturarak daha hızlı ve etkili teknik işbirliklerinin önünü açıyor.

Geliştirme çalışmaları, katı, sıvı ve yarı katı dozaj formlarını içererek, aktif farmasötik içeriklerin (API) formülasyon geliştirme süreçlerine entegrasyonu ve kapsamlı formülasyon desteğini sağlıyor.

Bu sayede müşteriler daha karmaşık geliştirme projelerinde destek alabiliyor. Tüm geliştirme faaliyetleri, uluslararası kabul görmüş yönergelerle uyumlu, risk temelli bir yaklaşımla yürütülüyor.

Ürün geliştirme sürecinin kritik bir parçası olan analitik metot geliştirme ise sağlamlık ve tekrarlanabilirliği güvence altına almak amacıyla "Tasarımla Kalite" (QbD) prensiplerine göre gerçekleştiriliyor.

Laboratuvarlar tek çatı altında faaliyet gösterecek

Güzellik ve Kişisel Bakım Laboratuvarı ve Beauty Studio, renkli kozmetik, cilt bakımı, güneş koruyucular, saç bakımı ve kişisel hijyen çözümlerinin geliştirilmesi için formülasyon, yaratıcılık ve işbirliğini tek bir çatı altında buluşturuyor.

Beauty Studio, geleneksel laboratuvar yaklaşımının ötesine geçerek markalara IMCD uzmanlarıyla fikir üretme ve ürün geliştirmeye odaklı bir deneyim sunuyor. Markalar, projenin başından itibaren doku, duyusal deneyim, performans ve üretilebilirlik gibi kritik unsurları içeren, çok işlevli ve pazara hazır ürünlerin ve formülasyonların geliştirilmesinde destek alabiliyor, böylece konseptten son ürüne giden süreç hızlanıyor.

Gıda ve Beslenme Uygulamaları Laboratuvarı, üreticilerin yenilikçi yiyecek ve içecek çözümleri geliştirmelerini desteklemek için küresel trendleri teknik uzmanlıkla birleştiriyor.

Süt ürünleri, unlu mamüller, içecekler, şekerleme, et ve tuzlu gıda uygulamaları dahil olmak üzere temel segmentlere hizmet veren laboratuvar, tat, doku, besin değeri ve fonksiyonelliği optimize etmeye odaklanıyor. Laboratuvar, formülasyon geliştirme, pilot denemeler ve tüketime hazır prototip konseptleri sunuyor.

Boya ve Yapı Laboratuvarı da dekoratif, endüstriyel, koruyucu boyalar, ahşap ve zemin kaplamalarının yanı sıra seramik yapıştırıcıları, kendinden yayılan şaplar ve dış cephe ısı yalıtım sistemleri için teknik ve formülasyon desteği sunuyor.

Farklı uzmanlık alanlarını tek bir çatı altında toplayan laboratuvar, formülasyon geliştirme, performans testleri ve uygulamalı doğrulamaların son kullanım koşullarına uygun şekilde yürütülmesine olanak tanıyor.

"Yeni Teknik Merkezimiz kimya teknolojisi merkezi olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IMCD Türkiye Genel Müdürü Aylin Zakuto, Türkiye'deki kimya endüstrisinin, coğrafi avantajı ve nitelikli iş gücüyle büyüme potansiyeli olan sektörlerin başında geldiğini belirtti.

Müşterilerini konsept aşamasından pazara kadar desteklediklerini ve çözümler sunduklarını vurgulayan Zakuto, "Yeni Teknik Merkezimiz müşterileri ürün seçimi ve formülasyonunu hızlandırabileceği, teknik eğitim ve seminerlere katılabileceği, her türlü yerel pazar fırsatını yakalamak için IMCD'nin küresel ve yerel uzmanlığından yararlanabileceği bir kimya teknolojisi merkezi olacak." ifadelerini kullandı.

Zakuto, 21 yıldır Türkiye'ye hizmet veren bir organizasyon olarak, güçlü bir konuma ve yerel müşterileri daha iyi desteklemek için pazarın nabzını tutan 100 kişiyi aşan uzman bir ekibe sahip olduklarını anlattı.