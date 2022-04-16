İmamoğlu, öğrencilerin zamdan muaf olmasını veto ederse ne olacak? İşte B planı

İbb meclisinde alınan kararla toplu ulaşıma yüzde 40 oranında zam geldi. Toplu taşıma zammından öğrencilerin muaf tutulmasını öneren teklif, ise İBB Meclisi'nde AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarında kabul edildi. Karara, CHP ve İYİ Parti Meclis üyeleri sert tepki gösterdi.

İMAMOĞLU, ÖĞRENCİLERİN MUAF TUTULMASINI VETO EDECEK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise öğrenci zammının geri çekilmesi kararını veto ederek meclise iade edeceğini açıkladı.İmamoğlu, "Evlatlarınıza anlatamazsınız. Çocuklarınıza gençlerinize anlatamazsınız. Tabii ki veto edeceğim. Siz öğrencilere yardım etmek istiyorsanız onlara yapılan yardımları iki katına çıkartın" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN DOĞRU BİR FIRSAT OLACAK"

Bu açıklama sonrasında öğrenciler, kararın veto edilmesi halinde ne olacağını merak ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu katıldığı bir televizyon programında bu konuya değindi.

Göksu, "Biliyorsunuz toplu taşımadaki fiyat artış ve düzenlemelerini UKOME yapıyor. UKOME'deki toplantılarda daha önce Büyükşehir Belediyesi farklı oranlarda zam talep etmişti. UKOME'de bu kararlar reddedildi. En son yüzde 40'ta mutabık kalındı. Toplu taşımaya yüzde 40 zam getirildi. Toplu taşımaya yüzde 40 zam gelince bunun özellikle öğrenciler için büyük bir yük getireceğini düşündük. İBB Başkanı ve CHP'nin daha önce öğrenciler ile ilgili taahhütlerini bildiğimiz için böyle bir teklif getirirsek onlar da buna 'evet' der diye düşündük. 'Eğer İBB, çocuklara öğrencilere ve gençlere hizmet etmek istiyorsa', çünkü bu sübvanse rakamı çok büyük bir rakam değil. 'İETT de kurumsal olarak zarar etmesin, bunu biz sübvanse edelim' dedik. Bu yüzde 40 zammı İBB sübvanse etsin. Bu kararı meclise getirdik. Bu para senin bütçen içerisinde binde bire bile tekabül etmiyor ancak öğrencinin cebinden yılda 500 lira çıkmamış olacak. Bu öğrencilerimiz için çok doğru bir fırsat olacak." ifadelerini kullandı.

"TAM SAMİMİYET TESTİ BU"

Göksu, "Nasıl devletimiz doğal gazı elektriği sübvanse ediyorsa biz de bir fedakarlık yapalım dedik ve kararı meclisten geçirdik. İmamoğlu ise veto edeceğini ifade etti. Şimdi göreceğiz "Tam samimiyet testi bu" sırtınızda küfe yokken onu indir bunu indir diyebiliyorsunuz. Şimdi samimiyetlerini gösterme zamanı..." dedi.

"VETO EDERSE KARARI TEKRAR GEÇİREĞİZ"

Göksu kararın veto edilmesi halinde ise uygulayacakları B planını şöyle anlattı: "İmamoğlu kararı kabul etmez, veto ederse önümüzdeki ay tekrar geçireceğiz. Tekrar geçtiğinde uygulamak zorunda. İBB şu anda bir testten geçiyor. 460 milyon İBB için büyük bir rakam değil. İBB şöyle düşünüyor. bir küresel dalgalanma var bu dalgalanmadan fırsatçılık yapmak istiyor. Ben bu zamları yaparsam nasıl olsa hükümetten bilirler diyor. Akaryakıt maliyetin yüzde 18'ine tekabül ediyor. Biz zaten bunu hesaplayarak teklif veriyoruz. İBB fırsatçılık yapıyor. İBB Başkanının öğrencilerimize bunu çok görmemesini istiyoruz."