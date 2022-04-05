İmamoğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'na sert sözler: İstanbul'a ihanet ediyorsun, yazık!

İBB, dünkü UKOME toplantısına akaryakıt zamları ve giderleri gerekçe göstererek bir kez daha elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine ise yüzde 40 zam teklifiyle geldi. Ancak teklif daha önce olduğu gibi bir kez daha oy çokluğuyla reddedildi.

BAKANLIK: KAMU YARARINA AYKIRI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın zam talebinin reddedilmesine ilişkin açıklamasında "Kamu yararına aykırı olarak yüzde 50 oranında fahiş zam yapılması teklif edilmiştir. Yüzde 32'lik artış sağlayan önerimizi İBB dikkate almamıştır. Genel Müdürlüğümüz temsilcisiyle birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğunun oylarıyla zam teklifi yüksek bulunarak reddedilmiştir" denildi.

İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ

Bu sabah FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na hem de UKOME'deki bakanlık temsilcisine tepki gösterdi.

İmamoğlu, "Bu arkadaş hiçbir anlam ifade etmeyen kifayetsiz aklıyla sadece temsilcisi olduğu siyasi düşüncelerin oradaki emir kulu olarak konuşuyor. Diğerleri kafayı öne eğmiş bir biçimde sadece el kaldırıyor benim askerimi benim polisimi bu işe neden alet ediyorsunuz ya! Biz yüzde 50 zam istiyoruz niye? Vatandaşımızı korumak için. Oradaki bakanlık temsilcileri sadece konuşuyor. Diyor ki esnafa yüzde 32 yapacağız ama İBB'ye yüzde 18 yapacağız. Yani senin mazot zammının yüzde100 olduğu yerde sana yüzde 18 yapacağız diyor. Bu zavallı ulaştırma bakanlığının temsilcisi zavallı şahsiyet sen nerede yaşıyorsun!" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'A İHANET EDİYORSUN"

Bakan Karaismailoğlu'na sitem eden İmamoğlu, "Benim olmayan bertaraf olsun, bu akıl. Bakan Bey burada görev yapmış, benim de genel sekreter yardımcım oldu 17-18 gün. Şimdi Ulaştırma Bakanı. Allah sana akıl versin. Bu İstanbul'da yöneticilik yaptın şimdi İstanbul'a ihanet ediyorsun. Yazık! Bu insanlar vicdanları elvermeden ret veriyorlar." şeklinde konuştu.

"ZARAR MİLLETİN CEBİNDEN ÇIKACAK"

İSKİ'nin her ay zarar ettiğini belirten İmamoğlu, "İBB Meclis'i uzlaşarak bir karar aldığı zaman herkes alkışlar. İSKİ her ay 300 milyon lira zarar ediyor. 3 yıldır İBB'nin kurumu İSKİ'ye zam neredeyse verilmedi. İBB, 30 büyükşehir belediyesi arasında en pahalı su temini yapan şehirdir. Elektriğe, doğal gaza zammı hükümet yapıyor. Türkiye'deki dövizin artmasının sebebi Çemişgezek Belediyesi mi? Değil. İstanbul Belediyesi mi? Değil. Zammın kaynağı ekonomiyi yönetenlerdir. İSKİ'de fiyat artmış, İBB'ye neredeyse zam verilmemiş. İETT'ye, İSKİ'ye olan zarar bu milletin cebinden çıkacak." dedi.