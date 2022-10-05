İmamoğlu, Bakan Nebati'nin çok konuşulan sözlerini alıntılayarak metroyla ilgili tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Nöroekonomi, heterodoks yaklaşım, epistemolojik kopuş" sözlerini hatırlatarak bekleyen metro inşaatıyla ilgili tepki gösterdi. Sözlerinin devamında, "Ataşehir Göztepe Metrosu için kredi bulduk" diyen İmamoğlu, "Ama Hazine ve Maliye Bakanı aylardır imzayı atmıyor" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği bir toplantıdaki "Nöroekonomi, heterodoks yaklaşım, epistemolojik kopuş" sözleri, konuşulmaya devam ediyor. Son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakan Nebati'nin bu sözlerini alıntılayarak İstanbul'daki metro inşaatının kredisiyle ilgili sıkıntıyı dile getirdi.

METRO İÇİN İMZA ATMA ÇAĞRISINDA BULUNDU

Bazı kesimlerin tepkisini toplayan sözlerle ilgili Bakan Nebati "Konuşurken hangi dili kullanacağımızı çok iyi biliriz" yanıtını vermişti. İBB Başkanı İmamoğlu ise Bakan Nebati'ye Ataşehir-Göztepe metrosunun tamamlanması için imzayı atması çağrısında bulunurken o sözleri anımsattı.

"AYLARDIR İMZA ATILMIYOR"

İmamoğlu paylaşımına "Nöroekonomi, heterodoks yaklaşım, epistemolojik kopuş vs bu imzayı atın Sayın Bakan" sözleriyle başladı. "Ataşehir Göztepe Metrosu için kredi bulduk" diyen İmamoğlu, "Ama Hazine ve Maliye Bakanı aylardır imzayı atmıyor" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında "İstanbul'un kalbine kocaman Finans Merkezi yapılıyor ama metrosu yok" ifadelerine yer veren İmamoğlu, şu şekilde sonlandırdı: "ZARAR, ZİYAN, YAZIK, GÜNAH"