Bakan Şimşek: Satın alma yöneticileri endeksi, 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştı

Bakan Şimşek: Satın alma yöneticileri endeksi, 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştı
Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, imalat sanayisinde son iki ayda yaşanan toparlanmanın, satın alma yöneticileri endeksi (PMI) aracılığıyla görüldüğünü ve aralık ayının 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Son iki ayda artarak imalat sanayisinde toparlanmanın sürdüğünü gösteren satın alma yöneticileri endeksi (PMI) aralıkta 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştı" dedi.

Bakan Mehmet Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son iki ayda artarak imalat sanayisinde toparlanmanın sürdüğünü gösteren satın alma yöneticileri endeksi, aralıkta 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştı. İyileşen küresel görünüm, dezenflasyon süreci ile birlikte destekleyici yurt içi finansal koşullar ve aktif sanayi politikalarımızın 2026 yılında sanayi üretimini desteklemesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
500

