Bakan Şimşek: Satın alma yöneticileri endeksi, 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Son iki ayda artarak imalat sanayisinde toparlanmanın sürdüğünü gösteren satın alma yöneticileri endeksi (PMI) aralıkta 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştı" dedi.

Bakan Mehmet Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son iki ayda artarak imalat sanayisinde toparlanmanın sürdüğünü gösteren satın alma yöneticileri endeksi, aralıkta 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştı. İyileşen küresel görünüm, dezenflasyon süreci ile birlikte destekleyici yurt içi finansal koşullar ve aktif sanayi politikalarımızın 2026 yılında sanayi üretimini desteklemesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.