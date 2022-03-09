İlişkiler yeni boyut kazanıyor! İsrail Cumhurbaşkanı'ndan 19 yıl sonra Türkiye'ye ziyaret

ANKARA (Haberler.com) - Filistin sorunu nedeniyle Türkiye'nin sık sık gerginlik yaşadığı İsrail'in Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye'ye 19 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ziyaret gerçekleştiriyor. İki ülke arasındaki yeni dönemin zeminini teşkil etmesi beklenen görüşme, Ankara'da gerçekleştiriliyor.

İSTANBUL'DA YAHUDİ TOPLUMU ÜYELERİYLE GÖRÜŞECEK

Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşmenin ilk somut göstergesi olarak tanımlanan ziyaretle ilgili İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre Herzog, Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geldi. Herzog, resmi ziyaretine Ankara'dan başladı ve Erdoğan'la görüşüyor. Herzog, İstanbul'da da Türk Yahudi Toplumu üyeleriyle bir araya gelecek. Açıklamada, Herzog'un cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından Erdoğan'ın kutlama telefonuyla iki ülke arasındaki kopuk diyaloğun başladığı bildirildi.

ENERJİ İŞBİRLİĞİ HEDEFLENİYOR

Maslahatgüzar seviyesinde sürdürülen Türkiye-İsrail ilişkilerindeki normalleşme, ziyaretle yeni boyut kazanacak. Ziyaretin büyükelçi atamadan yapılacak olması da diplomatik ilişkilerde ender rastlanan bir örnek. Türkiye'nin zaman zaman gündeme getirdiği, İsrail'in bugüne dek olumlu sinyal vermediği büyükelçilik seviyesindeki ilişkinin de ziyaretin ardından gündeme gelmesi bekleniyor. Normalleşme kapsamında enerji işbirliğinin ön plana çıkması bekleniyor.

TÜRKİYE 2018'DE BÜYÜKELÇİYİ GERİ ÇAĞIRMIŞTI

İsrail'den Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde son ziyaret, 12 Kasım 2007'de Şimon Peres tarafından yapılmıştı. İki ülke arasındaki ilişkiler 2010'daki Mavi Marmara kriziyle kopmuş, 2016'da normalleşmiş ve karşılıklı büyükelçiler atanmış, ancak 2018'de ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının ardından Türkiye, 2018'de büyükelçisini Ankara'ya çağırmış, İsrail'in Ankara'daki büyükelçisinin de ülkesine dönmesini istemişti. O tarihten bu yana diplomatik ilişkiler maslahatgüzar seviyesinde sürdürülüyor.

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