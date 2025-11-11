iLab, Yapay Zeka Alanında İlk Yatırımını Traick AI'a Gerçekleştirdi

Türkiye'nin internet şirketleri grubu iLab, yapay zeka odaklı yatırım ve büyüme vizyonu doğrultusunda ilk yatırımını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iLab, sağlık alanında yapay zeka ve görüntü işleme odaklı çözümler geliştiren Traick AI için 1,5 milyon dolar yatırım yaparak şirkette hissedar oldu.

Meme ve tiroid nodüllerinin "malignite riski"ni değerlendirmek üzere ultrason görüntülerini analiz eden klinik karar destek yazılım ürünü olan Traick AI'ın bu yatırımla radyoloji süreçlerini hızlandırması, karar destek süreçlerini güçlendirmesi ve hasta bakım kalitesini yükseltmesi amaçlanıyor.

Söz konusu yatırım, iLab'ın mevcut portföy şirketlerinde yapay zeka destekli büyüme ve operasyonel dönüşüm hedeflerinin yanı sıra, yapay zekayı merkezine alan yeni nesil girişimlere yatırım yapma stratejisinin ilk somut adımını temsil etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Traick AI Genel Müdürü Burcu Bektaş Güneş, iLab ile yapılan işbirliğinin, yapay zeka tabanlı tiroid ve meme kanseri ultrason analiz platformunun AR-GE ve sertifikasyon süreçlerini hızlandıracağını belirtti.

Güneş, aldıkları yatırımla hedeflerinin Avrupa ve İngiltere pazarındaki konumlarını güçlendirmek ve kanser teşhisinde yeni küresel standartların oluşumuna öncülük etmek olduğunu vurguladı.

Ultrason görüntülemenin zaman alıcı ve yorumlayıcıya bağımlı bir süreç olduğunu aktaran Güneş, "Bu nedenle yapay zeka en büyük farkı tam da bu noktada yaratmaktadır. Traick AI olarak amacımız, kanseri erken evrede tespit ederek 'invaziv' işlemleri minimize eden, yanlış pozitif oranlarını düşüren ve klinik başarıyı artıran yapay zeka destekli klinik karar destek sistemlerini sağlık profesyonellerinin erişimine sunmaktır." değerlendirmesini yaptı.

iLab Strateji Direktörü Arda Ayvaz, hem mevcut portföy şirketlerinin operasyonlarını dönüştürmek hem de geleceğin teknoloji girişimlerine yön vermek için yapay zekanın stratejik öncelikleri haline geldiğini anlattı.

Ayvaz, çeşitli alanlarda yürüttükleri çalışmaların yanı sıra bir süredir bu alandaki girişimlere yatırım yapmak için araştırmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Bu süreçte Traick AI, yenilikçi teknolojileriyle ilgimizi çeken girişim oldu. Aldıkları tohum yatırımıyla büyüme hedeflerine daha güçlü adımlarla ulaşacaklarına inanıyoruz ve bu yolculukta yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

iLab'in Türkiye'nin dijital ekosistemine katkı sağlama hedefiyle girişimcilik ruhlarını koruduklarını aktaran Ayvaz, şunları kaydetti:

"iLab olarak ülkemizin dijitalleşmesine büyük katkı sağlamış şirketlerimizin sürdürülebilir büyümelerini desteklerken, yapay zekanın dönüştürücü etkisini odağımıza alarak, gelecek odaklı teknolojilere de yön verme vizyonunu sahipleniyoruz. Traick AI sonrası yapacağımız yeni yatırımlarla da girişimci ekosistemini desteklemeye devam edeceğiz."