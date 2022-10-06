İl Genel Meclisi Başkanı Yılmaz: 'Bu sene içinde tarıma 21 milyon kaynak aktardık'

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, tüm ilçeleri kapsayacak bir hibe, teşvik kararı çerçevesinde, sertifikalı tohum dağıtımı şeklinde yürütülecek olan hibe programına 15 milyon gibi bir rakamın verilmesinin bugün itibarıyla kararını aldıklarını ifade etti.

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, tüm ilçeleri kapsayacak bir hibe, teşvik kararı çerçevesinde, sertifikalı tohum dağıtımı şeklinde yürütülecek olan hibe programına 15 milyon gibi bir rakamın verilmesinin bugün itibarıyla kararını aldıklarını ifade etti.

İl Genel Meclisinin önemli bir karar aldığına dikkat çeken İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, "İçinde bulunduğumuz Ekim sezonunu da göz önüne alarak ilçelerdeki İl Genel Meclisi Üyelerimizin ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlerimizin de talepleri doğrultusunda tüm ilçelerimizi kapsayacak bir hibe / teşvik kararı aldık. Sertifikalı tohum dağıtımı şeklinde yürütülecek olan hibe programına 15 milyon gibi bir rakamın verilmesinin bugün itibarıyla kararını almış bulunuyoruz. 2022 yılı bütçemize koyduğumuz yaklaşık 6 milyon liralık bir desteği de dahil edersek bu sene içinde tarıma 21 milyon gibi bir kaynak aktarmış oluyoruz" dedi.

"Tamamı hibe olan bu rakam il tarımına çok önemli katkı sağlayacak"

Tamamı hibe olan bu rakamın il tarımına çok önemli bir katkı sağlayacağına yürekten inandıklarını söyleyen Başkan Musa Yılmaz," Bu çok önemli bir rakam geçmiş yıllarda da tarıma destek ve hibe kaynakları aktardık ama bu rakam şu ana kadar ilimiz düzeyinde tarıma ayırdığımız en yüksek rakamdır. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Tarım İl Müdürlüğü ve teknik kadrosu aracılığıyla ilçelerden gelen talepler doğrultusunda özellikle buğday ve arpa ekimi yapan üreticilerimize sertifikalı tohum alımında çok ciddi bir destek olacak. Çiftçilerimize sunduğumuz bu kaynakla yaklaşık 100 bin dekarlık bir ekim alanın tohum ihtiyacına karşılamış oluyoruz. bu ülkeye üretim sağlayan alın teriyle rızkını temin eden çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun hem kendilerine hem ilçelerimize ilimize ve ülke ekonomimize inşallah hayırlı sonuçlar getirecektir" dedi.

"Kaynak aktarmaya devam edeceğiz"

Yılmaz, "Bundan önceki yaptığımız teşviklerde de ciddi sonuçlar aldık. hem hayvancılığın gelişiminde hem de tarım, meyvecilik, arıcılık, seracılık, hayvan ırkı ıslahı alanında kaynak aktarmaya devam edeceğiz. Ben öncelikle bu kararın alınmasında çalışma yapan İl Genel Meclis Üyelerimize İl Tarım Müdürlüğü ve taşra teşkilatlarına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca valimizin de bu kaynaklara aktarmamızda büyük katkıları oldu ona da şükranlarımı arz ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her anlamda üreteni bu ülkeye katma değer sağlayanları desteklememiz gerekir prensibinden hareketle biz de üzerimize düşen sorumluluğu bu anlamda yaptığımızı düşünüyoruz. hayırlı olsun" diye konuştu. - KÜTAHYA