Türkiye'nin Orta Koridor Stratejisi

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, deniz yoluna alternatif bir rota oluşturan Orta Koridor'un Çin ile Avrupa arasındaki nakliye süresini 18 güne indirdiğini belirterek, " Türkiye, Orta Koridor'un limanlar yoluyla Avrupa, Kuzey Afrika ve Akdeniz Bölgesi'ne bağlanması için vazgeçilmez bir fırsat oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılması sonrasındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

ŞİÖ'nün dünya yüz ölçümünün yüzde 24'ünü ve dünya nüfusunun yüzde 42'sini kapsadığını, gelişmekte olan ülkelerin bir araya geldiği önemli bir blok olduğunu kaydeden Zeytinoğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin diyalog ortağı olduğu ŞİÖ Zirvesi'ne katıldı. ŞİÖ, Çin, Rusya ve Hindistan gibi dünya yüz ölçümü ve nüfusunun önemli bir bölümüne ev sahipliği yapan ülkeleri ve Türkiye'nin yakın kültürel ve etnik bağlara sahip olduğu Orta Asya Türk cumhuriyetlerini içinde barındırıyor. Özelikle Başkan Donald Trump liderliğinde ABD'nin küresel örgütlere arkasını dönmesi ve 'Önce Amerika' diyerek dış ekonomik ve siyasi ilişkilerini ikili müzakere ve pazarlıklara bağlaması uluslararası sistemde bir güç ve lider boşluğu yarattı. Kökeni 1996'da kurulan Şanghay Beşlisi'ne dayanan ŞİÖ ve BRICS gibi platformlar şimdi yeni bir düzen arayışında daha etkili rol oynamaya başladı. Türkiye'nin bu gibi oluşumları yakından izleyerek etkileşim içine girmesi önemli."

"Avrupa'yla ilişkilere de en az Çin ve Rusya kadar ağırlık vermeliyiz"

Zeytinoğlu, zirvede terörizm, aşırılık ve bölücülükle mücadele, siber güvenlik ve hibrit tehditler, ticaret ve ulaştırma koridorları konularının ele alındığına dikkati çekerek, "Gazze'de İsrail'in uyguladığı soykırıma karşı ortak cephe çağrısı yapılsa da hala bir ateşkesin sağlanamadığı görülüyor. Günümüzün en önemli ticari güçlerinden Çin'in Avrupa ekonomileriyle bağlantısını sağlayan yollardan Orta Koridor da ele alındı. Deniz yoluna alternatif bir rota oluşturan Orta Koridor hem Çin ile Avrupa arasındaki nakliye süresini 18 güne indirmekte, hem de kuzey rotasına göre daha güvenli bir rota olarak öne çıkmakta. Türkiye, Orta Koridor'un limanlar yoluyla Avrupa, Kuzey Afrika ve Akdeniz Bölgesi'ne bağlanması için vazgeçilmez bir fırsat oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zirvede güvenlik ve ticaret konuları öne çıkarken Türkiye'nin de bu platformda üye olmasa da bir diyalog ortağı olarak yer almasının stratejik önem taşıdığına işaret eden Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Ancak ŞİÖ gibi platformlar Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) hedefinin geri plana atılmasına yol açmamalı. ŞİÖ veya BRICS gibi oluşumlar AB'nin bir alternatifi değil. AB, Avrupa ekonomisini regüle eden ticari ve siyasi bir aktör olarak ağırlığını koruyor. Türkiye'nin 2025'in ilk altı ayındaki ticaretinin yüzde 59'u (yüzde 43,9'u AB olmak üzere) Avrupa'ya yapıldı. Bu açıdan Avrupa'yla ilişkilere de en az Çin ve Rusya kadar ağırlık vermeliyiz."