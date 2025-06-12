İklim Değişikliği ve Tarım Sigortaları Üzerine Önemli Görüşme

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FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık ve TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü, iklim değişikliğinin tarıma etkileri ve tarım sigortalarının sürdürülebilirliğe katkısını görüştü.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ile bir araya geldi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, taraflar arasında gerçekleşen ziyaret çerçevesinde, son yıllarda etkisini artıran iklim değişikliğinin tarımsal faaliyetler üzerindeki etkisi ve tarım sigortalarının bu alanın sürdürülebilirliğine katkıda bulunmasına yönelik rolü ele alındı.

Ziyarette, gıda arz güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilir tarım için yapılabilecek teknik işbirliği alanları da karşılıklı olarak değerlendirildi.???????

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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