İklim değişikliği Ardahan'ın Posof ilçesini de etkisi altına alınca canlılar da bu durumdan oldukça etkilendi. Kafkas ırkının arı kaynağı olan Ardahan'ın Posof ilçesinde arıcılar da sıkıntı çekmeye başladı. İklimin değişmesi ve havaların soğuması arı ölümlerini de artırınca çözüm için konferans düzenlendi.

İklim değişikliği Posof'ta arıları olumsuz etkiledi

ARDAHAN - İklim değişikliği Ardahan'ın Posof ilçesini de etkisi altına alınca canlılar da bu durumdan oldukça etkilendi.

Kafkas ırkının arı kaynağı olan Ardahan'ın Posof ilçesinde arıcılar da sıkıntı çekmeye başladı. İklimin değişmesi ve havaların soğuması arı ölümlerini de artırınca çözüm için konferans düzenlendi.

Posof İlkokulu salonunda düzenlenen konferansa Posof ta ki arıcılar katıldı.

Konferansta Ardahan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kemal Yazıcı, Posof İlçe Tarım Müdürü Güneş Tekin, Posof Arıcılar Dernek Başkanı Köksal Seyhan ve Anaarı Yetiştiriciliği Gen Merkezi Görevlisi Selçuk Bayraktar tarafından arıcılara önemli bilgiler verildi.

Havaların soğuk olmasından dolayı arılarda üretim olmadığı için yaşlı arılarda bit salgınından dolayı öldükleri için arı kovanları da boş kaldı ve bal üretimi yok oldu.

Açıklamalarda, yaz döneminde yapılması gerekenlerin kolonilere güçlendikçe üstlük atılması, ana değişimi oğul çıkışlarının takip edilmesi, hastalıklı arıların yanlarına kovan götürülmemesi, bal hasadının yağma çıkmayacak şekilde akşam serinde yapılması, kovanların numaralı sisten ile takip edilesi ve düzenli çalışılması anlatıldı.

Arıcılara şu tavsiyelerde bulunuldu;

Kışlatma öncesi yapılması gerekenler

Hastalıklı kovanların ve çerçevelerin imha edilmesi, ilaçlamaların yapılması, kovanların daraltılıp kışa hazır şekilde bekletilmesi, Bahar döneminde bölgedeki tüm arıcıların ilaçlamaları aynı tarihte yapılması, arı nakillerinde ilçe tarım ve orman müdürlüğü ne bildirilip kontrollü bir şekilde sevk edilmesi, bölge hastalıklı koloni varsa uzak tutulup tedbir alınması.

Güz dönemi yapılması gerekenler

Yiyeceği eksik kolonilere yiyecek takviyesi yapılması, Varroa için ilaç uygulamalarının yapılması, kolonilerin strafor ile daraltılması, arılıkta yağmalara sebep olacak çalışmaların yapılmaması, arı kontrollerinin gün içerisinde değil akşam serininde yapılması.

Bahar dönemi yapılması gerekenler

Erken ilkbaharda hava sıcaklığının uygun olduğu zamanda kovan içi straforlarının daraltıp sık tutulması, ilaçlama yapılması, Kovanların pürmüz ile yakılıp hijyene dikkat edilmesi, koloni geliştikçe çerçeve verilmesi, çıkan oğulların şerbet ile desteklenmesi, ihtiyaca göre bütün kolonilerin şerbetlenmesi, en az iki kez sirkeli şerbet verilmesi, havalar iyice ısınmadan bezlerin ve straforların erken çıkarılmaması.

Program sonunda katılan arıcılara bu bilgiler kayıtlı olarak verildi.