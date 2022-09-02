İki lise öğrencisi atık biyokütle kaynaklarından "biyoseramik" üretti

Lise öğrencileri Cemile Cemre Özdemir ve Nihan Dide Atabay, atık biyokütle atıklarını kullanarak düşük maliyetli ve sağlık alanında kullanılabilen biyoseramik üretmeyi başardı.

Lise öğrencileri Cemile Cemre Özdemir ve Nihan Dide Atabay, atık biyokütle atıklarını kullanarak düşük maliyetli ve sağlık alanında kullanılabilen biyoseramik üretmeyi başardı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

Özdemir ve Atabay'ın buluşu, festival kapsamındaki "TÜRKPATENT Uluslararası Buluş Fuarı"nda sergileniyor.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, biyoseramiği atık yengeç, midye ve deniz kestanesi kabukları gibi biyokütle kaynaklarıyla ürettiklerini söyledi.

Bu kaynakların geri dönüştürülebilir olmasından dolayı ürünün doğa dostu şeklinde nitelendirilebileceğini ifade eden Özdemir, ürünün "sentetik kemik grefti"ne alternatif olarak görülebileceğini kaydetti.

Ürünün antimikrobakteriyel özellik taşıdığının altını çizen Özdemir, düşük maliyetli, ekosistem ve ekonomik açılarından avantajlı olduğunu da vurguladı.

"Ağır yaralanmalarda da kullanılabilir"

Özdemir, ürünün, seramiğin olduğu her yerde kullanılabileceğini bildirdi. Ana hedeflerinin ise sağlık sektörü olduğunu dile getiren Özdemir, ürünün alçıyla tedavi edilemeyecek kırıkların iyileştirilmesinde, diş dolgusunda ve ağır yaralanmalarda kullanılabileceğini belirtti.

Özdemir, ürünün patentini aldıklarını ve patent yarışmasında da birinci olduklarını belirterek, "sentetik kemik grefti"ne kıyasla ürünün oldukça düşük bir maliyetle üretildiğine dikkati çekti.

Öğrencilerin çalışmalarını yürüttüğü Balıkesir Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi'nde görevli kimya öğretmeni Pınar Sabaz da, 5 yıldır, Özdemir ve Atabay ile buluş üzerine çalıştıklarını söyledi.

İki öğrencinin de sağlık alanına yönelik çalışmalar konusunda oldukça hevesli olduklarını anlatan Sabaz, bu süreçte onlara destek ve rehber olduklarını bildirdi.

Buluşun hiçbir fikrin çöpe atılmaması gerektiğinin çok güzel bir örneği olduğunu dile getiren Sabaz, buluşların geliştirilerek daha değerli hale getirildiğini sözlerine ekledi.