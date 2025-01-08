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İki kesimin maaşı emekliye uygulanan zam oranıyla değişti

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Emeklilere 2025 yılı için uygulanan zam oranı, dul ve yetim aylıklarını da değiştirdi. Vefat eden kişinin maaşı üzerinden hesaplanan dul ve yetim aylığında son rakamlar da netleşti. Buna göre dul ve yetimler hisse oranında emekli zammıyla aynı artış yapılarak yeni maaşlarını alacak.

2025 yılının ilk 6 ayı için emekli maaşında geçerli olacak zam oranı yüzde 15.75 düzeyinde belirlendi. Böylece en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye çıktı. Bu artış, dul ve yetim aylıklarını da doğrudan etkiledi.

DUL VE YETİM AYLIĞI NASIL HESAPLANIYOR?

Dul ve yetim aylıkları vefat eden kişinin maaşı üzerinden hesaplanıyor. Eşlerden birinin vefat etmesinin ardından kalan kişi dul, çocuklar ise yetim olarak adlandırılıyor. Dul ve yetimlere ödenen maaş ise hisse hesabına göre hesaplanıyor. Örneğin hayatta sadece eş kaldıysa ve bu kişi herhangi bir sigortalı işte çalışmıyorsa vefat eden eşin maaşının %75'ini, çalışıyor olması durumunda ise %50'sini alır.

ÇOCUKLARA MAAŞ NASIL BAĞLANIR?

Vefat eden kişinin geride kalan çocuklarına maaş %25 esasına göre bağlanır. 3 çocuk olması durumunda maaşın tamamı çocuklara ayrılır. Emekli bekar olarak vefat eder ve arkada yasal varis olarak çocuk bırakmazsa bu kez maaşı anne ve babasına bağlanabilir. 2025 yılı için dul ve yetim aylığı da bu hisse hesaplaması üzerinden emekliye yapılan zam oranında yani %15.75 olarak uygulanacak.

DUL VE YETİMLER 2025 YILINDA NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Eş çalışmıyorsa ve çocuk yoksa: 14.469 TL maaşı olan vefat eden bir kişinin eşi, maaşın %75'i oranında, yani 10.851 TL dul maaşı alır.

Eş çalışıyorsa: Maaşın %50'si bağlanır ve kişi 7.234,50 TL maaş alır.

Çocuklar için: %25 hisse oranına sahip bir çocuk, 3.617,25 TL yetim maaşı alır.

İki kesimin maaşı emekliye uygulanan zam oranıyla değişti
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Maaslar 2 kilo baklava parasi.

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