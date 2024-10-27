İhtiyaç sahibi kadınlar ve yetim anneleri dikiş atölyesinde meslek öğreniyor

Gaziantep'te Yedi Başak İnsani Yardım Derneği tarafından ihtiyaç sahibi kadınlar ve yetim anneleri için açılan dikiş kursu yoğun ilgi görüyor.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin açtığı dikiş atölyesi, ihtiyaç sahibi kadınlara ve eşlerini kaybeden dul kadınlara geçim kaynağı oluyor. Atölyede ihtiyaç sahibi kadınlar ve yetim anneleri hem çocukları için elbise dikiyor hem de diktikleri elbiseleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği tarafından Şehitkamil ilçesinde açılan atölye, ihtiyaç sahibi kadınlara ve eşlerini kaybeden yetim annelerine iş olanağı sunuyor. İhtiyaç sahibi kadınların ve yetim annelerinin meslek edinebilmeleri amacıyla açılan atölyede kadınlar, aldıkları eğitimle dikiş yapmayı öğreniyor. 6 ay boyunca kursa katılan kadınlara mesleği öğrendikten sonra ise dikiş makinesi hediye ediliyor. Kurs sayesinde meslek sahibi olan kadınlar, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği tarafından hediye edilen dikiş makinesi ile evde veya kurdukları iş yerinde ya da çalıştıkları iş yerlerinde üretim yaparak ailelerinin geçimini sağlıyor. Açılan dikiş kursundan yararlanan ihtiyaç sahibi kadınlar ve yetim anneleri, kurs sayesinde geleceğe güvenle bakıyorlar. Kadınları üretime teşvik ve ailelerinin geçimini sağlamak amacıyla açılan kursta, etek, gömlek, penye, pantolon ve ceket gibi kıyafetlerin yanı sıra çocuk kıyafetlerinin dikim eğitimi veriliyor. İhtiyaç sahibi kadınlar ve yetim anneleri, ayrıca eski kıyafetlerin onarımını yaparak kullanım süresini uzatıyorlar. Bunun yanında dikiş nakış kursuna da katılan yetim anneleri, meslek sahibi olma yolunda hedeflerine hızla ilerliyorlar.

İhtiyaç sahibi kadınların ve yetim annelerinin meslek edinebilmeleri için dikiş kursu açtıklarını ifade eden Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Proje Sorumlusu Ahmet Fırat, "Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak bünyemize kayıtlı yetim annelerimize ve ihtiyaç sahibi kadınlara 2022 yılında açtığımız dikiş kursumuzda dikiş eğitimi veriyoruz. Projemizin amacı Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde sürdürülebilir projeleri uyguladığımız gibi bu kurstaki kardeşlerimize, özellikle yetim annelerine ve ihtiyaç sahibi kadınlara meslek edindirmek istiyoruz. Kadınlar, gelecekte bu kursta öğrendikleri ve hediye edeceğimiz dikiş makineleriyle üretim yapıp ailelerine destek olmak, geçimlerini sağlamak için onlara bir iş kapısı açmayı hedefliyoruz. Bu projelerimize sizde destek olabilirsiniz" dedi.

Dikiş atölyesinde 20 kadının eğitim gördüğünü belirten Fırat, "Eğitimlerimiz yıllık bazda olmaktadır. Eğitimlerimiz yaklaşık 6 ay sürüyor. 6 ay boyunca her gün 3 veya 4 saat olarak tüm eğitimlerimizi uzman eğitmenimizle beraber veriyoruz. Akabinde bir dikiş sınavı yapıyoruz. Başarılı olan kursiyerlerimize dikiş makinesi hediye ediyoruz. Kursiyerlerimizi daha sonra ise iş edindirme kurumlarına yönlendirerek iş bulmalarına yardımcı oluyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP