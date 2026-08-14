Çivril'de Şeftali Fiyatları İhracat Belirsizliğiyle Düştü

Denizli'nin Çivril ilçesinde hasadı süren şeftaliler ağırlıklı olarak Rusya'ya ihraç ediliyor. Ancak ihracattaki belirsizlik nedeniyle alımların yavaşlaması, üretici fiyatını 30 liradan 15 liraya düşürdü. Üreticiler, maliyetin altında kalan fiyatlar nedeniyle zarar ettiklerini belirtiyor.

Türkiye'nin önemli şeftali üretim merkezlerinden Denizli'nin Çivril ilçesinde hasat edilen kaliteli ve aromatik şeftaliler başta Rusya olmak üzere yurt dışı pazarına gönderiliyor. Bu yıl yüksek rekolte sayesinde ihracat için ürün tedarikinde sorun yaşanmazken, ihracattaki belirsizlikler üretici fiyatlarını olumsuz etkiledi. Hasadın ilk günlerinde kilogramı 30 liradan alıcı bulan şeftali, bazı ihracatçı ve tüccarların yurt dışı pazarındaki belirsizlikleri gerekçe göstererek alımları azaltacaklarını açıklamasının ardından 15 liraya kadar geriledi.

Kilogram başına üretim maliyetinin yaklaşık 22 lira olduğunu belirten üreticiler, mevcut fiyatlarla satış yapmaları halinde zarar ettiklerini ifade etti. Geçen yıl zirai don nedeniyle rekoltenin düşük olması sonucu fiyatların 80 liraya kadar çıktığını hatırlatan çiftçiler, bu yıl yüksek verime rağmen emeğinin karşılığını alamadıklarını dile getirdi.

Çivril'den Rusya'ya şeftali ihracatı yapan Osman Öner, ilçede yetiştirilen ürünlerin yurt dışı pazarında önemli bir yer edindiğini söyledi. Öner, "Çivril'de yetiştirilen ve günlük olarak hasat edilen şeftalileri ağırlıklı olarak Rusya'ya ihraç ediyoruz. Çivril şeftalisi kaliteli, aromatik ve sulu yapısıyla yurt dışında da tercih edilen bir ürün. Bu yıl üretimin fazla olması sayesinde ihracat siparişlerini karşılayabilecek düzeyde ürün bulunuyor. Sipariş geldikçe üreticilerden alım yaparak sevkiyatlarımızı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı