'İhracatın Kahramanları Projesi'nin ilk il buluşması Gaziantep'te gerçekleşti

Güvenilir Ürün Platformu'nun Ticaret Bakanlığı'nın desteği ve yönlendirmeleri ile ülke genelinde başlattığı "İhracatın Kahramanları Projesinin" ilk il buluşması Gaziantep'te gerçekleşti. Programda konuşan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, "İhracatta bölgenin lideri konumunda olan bir Gaziantep'te e-ihracatı da ileri çıkarmamız lazım" dedi.

Güvenilir Ürün Platformu'nun Ticaret Bakanlığı ve Gaziantep Sanayi Odası iş birliğinde e-ihracat, teşvikler, pazarlama tüyoları ve ihracatı hızlandıracak birçok başlığı içeren eğitimlerin yer aldığı, ihracat yapan ya da yapmak isteyen üreticileri dünya pazarlarına açacak, konunun uzmanlarının soruları yanıtladığı "İhracatın Kahramanları Projesinin" ilk il buluşması Gaziantep'te gerçekleşti.

"Türkiye ihracatta olduğu gibi e-ihracatta da başarılı olması gerekir"

Türkiye'nin ihracatta olduğu kadar e- ihracatta da başarılı olması gerektiğini belirten Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, "İhracatta Türkiye, dünyada yüzde 1 civarında pay alıyor. Hatta daha üstünde. Her türlü olumsuzluğa rağmen, durgunluğa rağmen, dünyadaki çok önemli sıkıntılara rağmen bu payını kaybetmiyor. Bu noktadan baktığımızda aynı insanlar e-ihracatta da başarılı olması gerekir diye düşünüyoruz. Ama maalesef öyle değil. Bunu çözmemiz gerekiyor dedik. Ticaret Bakanımız da bu sohbet sırasında bazen böyle sefer görev emri diye bir şey var. Çoğu gençler bilmez belki ama sevgili başkanım bilir. Sefer görev emri çıkar. Gelir size askerlikten sonra der ki eğer bir sıkıntı olursa siz Çanakkale'ye gideceksiniz. Siz Gaziantep'e gideceksiniz bilginiz olsun diye. Böyle bilgi notu gelir size. Bizim Genel Sekreterimiz Elif Hanım'a sefer görev emri çıktı. Dediler ki bu e- ihracatla ilgili bir çalışma yapın. Biz de bu işi bilenlerle beraber acaba e- ihracatı nasıl arttırabiliriz ile ilgili çalışmayı başlattık" dedi.

"Türkiye ekonomisi açısından iyi ki Gaziantep'ten başlamışız"

Türkiye ekonomisi açısından Gaziantep'te başlamanın mutluluğunu dile getiren Toprak, "Gaziantep bugün insanların moralini düzelten önemli bir kent. Türkiye ekonomisi açısından iyi ki buradan başlamışız. Bence iyi de gidecek. Yani bu katılımla ilgili duruma baktığımızda biz bu e-ihracat meselesini de çözeceğiz sanki diye düşünüyorum. Genç insanlar var, genç nüfusumuz var. E-ihracatı gençlik daha çok gerçekleştiriyor. E-ihracatın başka bir şeyi var. Yani siz birkaç şeyi atlatıp direkt tüketiciye satıyorsunuz. Dolayısıyla ürün daha yüksek fiyata satılmış oluyor. Bu dönemde de fiyat sıkıntımız var. Yani özellikle tekstil başta olmak üzere birçok üründe fiyat sıkıntımız var. Fiyat tutturamıyoruz diye böyle zaman zaman E-ihracatçılarla konuştuğumuzda onu ifade ediyorlar. Belki bu soruna bizim de böyle bir çay kaşığı kadar. Bugün çay kaşığı çok moda. Adil Bey de öyle dedi çay kaşığı kadar katkımız olur. Bir çay kaşığı kadar katkımız olsa binlerce insan var. Herkesin bir çay kaşığı kadar katkısı olsa okyanus olur diye düşünüyorum. Öyle bir katkımız olsun istedik" ifadelerini kullandı.

"İhracatta bölgenin lideri konumunda olan bir Gaziantep'te e-ihracatı da ileri çıkarmamız lazım"

Gaziantep'in krize, savaşa rağmen 10 milyar dolar civarında son iki yıldır ihracat yaptığını ve e-ihracatta da ileriye çıkılması gerektiğini söyleyen Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, "Bugün odamızda ev sahipliğinde Ticaret Bakanlığı'nın desteği ve yönlendirmeleriyle güvenli ürün platformunun ülke genelinde başlatıldığı, "İhracatın Kahramanları Projesi Programı" ilki de Gaziantep'te gerçekleşiyor olması hepimize farklı bir sevinç ve umut aşıladığını düşünüyorum. 2020 yılından beri hakikaten çok zorlanıyoruz. Hatta daha öncesinden de zorlandığımız yıllarımız oldu. Özellikle pandemi. Pandemide hepimiz evlere hapsolduk. İşimizi evlerden yapmaya çalıştık. ve e-ihracatın da ne kadar önemli olduğunu da tam da o günlerde anladık. İşimizi uzaktan yönettik. İhracatımızı uzaktan yapmaya çalıştık. E-ihracat ürünü de yapmaya çalıştık. Ama Gaziantep yine o günlerde de ön plana çıkmıştı. Çünkü Gaziantep şehir olarak 160 alanda üretim yapan bir şehir. Gaziantep son iki yıldır bu kadar krize rağmen, savaşa rağmen 10 milyar dolar civarında son iki yıldır ihracat yapan bir şehir. Bölgenin de lideri konumunda olan bir Gaziantep'te yaşıyoruz. Son günler evet moralimiz bozuluyor. Ama biz üretim yapan şehiriz. Üretmek zorundayız. İstihdamımızı korumak zorundayız ve ürettiğimizi de satmaktan başka çaremiz yok. Özellikle Gaziantep'e baktığınızda ayakkabı, hazır giyim, triko gibi son tüketiciye ürün yapan tüketicilerimizin e-ticarette daha da ileriye çıkmaları bizim için önemli. Çünkü ihracatımızı düşürmememiz lazım. Son tüketiciye de ulaşırken ürünlerimizi en azından daha uygun fiyatlarla onlara sunabilme imkanımız olacak. Dünya bizim ekranımız üzerinde olacak. Tüm dünyaya ürünlerimizi pazarlayabileceğiz. Bu anlamda e- ticarette öğrenmemiz, e-ihracatı daha da ileriye taşımamız lazım. Dünya üzerinde bu konuda aldığımız pay çok düşük. Bunu yüzdesel olarak yukarıya taşımaktan başka çaremiz yok" diye konuştu. - GAZİANTEP