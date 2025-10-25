Haberler

İhracatçılara Finansman Desteği Artıyor

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak için reeskont kredi limitlerini artırdıklarını açıkladı. Günlük reeskont kredi limitinin 300 milyon TL'den 4,5 milyar TL'ye çıkarıldığı belirtildi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz. Piyasa faizinin yaklaşık yarısı maliyetle kullandırdığımız reeskont kredi limitlerini artırıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçıları desteklemek amacıyla son dönemde hayata geçirilen uygulamalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz. Piyasa faizinin yaklaşık yarısı maliyetle kullandırdığımız reeskont kredi limitlerini artırıyoruz. Reeskont kredileri günlük limitini program döneminde 300 milyon TL'den 4,5 milyar TL'ye 15 kat yükselttik. Yabancı para reeskont toplam limiti 1 milyar dolara çıkarıldı. Eximbank'ın sermayesi 5 kattan fazla artışla 88,4 milyar TL'ye ulaştı. Bu sene Eximbank'ın ihracatçılarımıza nakdi ve gayrinakdi toplam 53 milyar dolar destek sağlamasını bekliyoruz. Küresel değer zincirlerinde daha üst sıralara çıkmak için ihracatı ve katma değerli üretimi desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

