İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitimi Siirt'te Gerçekleştirildi

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen eğitim programında, ihracatta devlet destekleri, e-ihracat ve uluslararası pazarlarda rekabet konuları ele alındı. Eğitim, katılımcıların ihracat süreçleri hakkında bilinçlenmesini sağladı.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğinde "İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitimi" gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı uzmanlarının sunumlarıyla gerçekleştirilen eğitim programında, ihracatta devlet destekleri, e-ihracat uygulamaları, uluslararası fuar katılımları, markalaşma ve küresel pazarlarda rekabet imkanları hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Katılımcılar, ihracatın farklı aşamalarında karşılaşılabilecek süreçler ve devletin sunduğu teşviklerden nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilinçlendirildi. Eğitime, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve çok sayıda oda üyesi iş insanı katılım sağladı.

Program sonunda konuşan STSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, ihracatın kent ekonomisi için taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Bugün düzenlenen bu eğitimle üyelerimizin ihracat alanında daha bilinçli hareket etmelerini, devletimizin sunduğu desteklerden en etkin şekilde faydalanmalarını hedefledik. Siirt'in üretim potansiyelini ve girişimci ruhunu ihracata dönüştürmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ticaret Bakanlığımıza ve değerli uzmanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Eğitim programı, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
