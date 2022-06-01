İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe TİM Başkanlığı'na aday oldu - Haberler

Türkiye'yi 'ihracatta marka ülke yapma' hedefiyle yola çıktığını belirten Mustafa Gültepe, "İhracat Türkiye'nin geleceği ve vazgeçilmezi. Küresel ticaretteki büyük dönüşüme vizyoner bir bakışla ihracatçımızı hazırlamak, süreci ülkemiz adına fırsata dönüştürecek şekilde TİM'in konumunu güçlendirmek istiyorum" dedi.

İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 13 Haziran'da yapılacak genel kurulunda başkan adayı olduğunu açıkladı. İstanbul ve Anadolu'dan çok sayıda birlik ve sektör kurulu başkanının desteğini alan Gültepe, seçilmesi halinde küresel ticaretteki büyük değişim ve dönüşümü fırsata çevirmek için TİM'in konumunu güçlendireceğini bildirdi. Mustafa Gültepe, adaylık kararını 30'a yakın birlik ve sektör kurulu başkanının katıldığı basın toplantısıyla duyurdu.

"Birliklerin önemli bir kısmında adaylığım konusunda bir uzlaşma sağlandı"

TİM'in 100 bini aşkın ihracatçıyı aynı çatı altında buluşturan büyük bir aile olduğunu vurgulayan Gültepe, şunları söyledi: "100 bin kişilik ihracat ailesinde bu görevi layıkıyla yürütecek çok sayıda arkadaşımız olduğunu biliyorum. Birliklerimizin önemli bir kısmında başkanlık için benim adaylığım üzerinde bir uzlaşma sağlandı. Şahsıma güvenleri ve teveccühleri için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu tür görevler büyük sorumluluk ve güçlü bir ekip çalışması gerektiriyor. Arkadaşlarımızla uzun değerlendirmelerimiz oldu. Birlik başkanlarımızla konuştuk ve sonunda bir karara vardım. 13 Haziran'daki Genel Kurul'da TİM Başkanlığı için adayım. İhracat Türkiye'nin geleceği ve vazgeçilmezi. Türkiye'yi ihracatta marka ülke yapma hedefiyle yola çıkıyorum. Üretimde ve ihracatta 30 yılı aşkın birikimimi, İHKİB'de 4 yılı başkanlıkla geçen 17 yıllık deneyimimi, ihracat ailemizle paylaşmak, küresel ticaretteki büyük dönüşüme vizyoner bir bakışla ihracatçımızı hazırlamak, süreci ülkemiz adına fırsata dönüştürecek şekilde TİM'in konumunu güçlendirmek istiyorum".

"TİM'de ortak aklı ve katılımcılığı esas alacağız"

Kapsayıcı ve katılımcı bir TİM oluşturmak istediğini vurgulayan Gültepe, seçilmesi halinde ortak aklı ve katılımcılığı esas alacağının altını çizdi. TİM Başkanlığına aday olurken herkese eşit mesafede olmaya özellikle özen gösterdiğini vurgulayan Gültepe, "Kısır tartışmaların içinde kaybolmayan, proje geliştiren, ihracatı büyüten, TİM'i güçlendiren Türkiye'yi zenginleştiren bir anlayışın sesiyiz. Bu anlayışın dışındaki hiç kimse, hiçbir oluşum, hiçbir yapılanma bizim ilgi alanımızda yer alamaz. Bizim bir davetimiz var. Gelin birlikte başaralım. Dünya ticaretinde bayrağımızı daha da yükseklerde dalgalandıralım. Kazanan insanımız olsun, ihracatımız olsun, Türkiye olsun" dedi.

"Türkiye ekonomisi büyüyor"

Gültepe, "Bizim amacımız birlik ve beraberliği ortaya koyarak Türkiye'nin gelecekle ilgili üretim gücünü dünyaya tanıtmaktır. Türkiye pandemi sonrası her ay ihracat rekorları kırıyor. İhracat hedeflerine ulaşmak için çalışacağız. Türkiye ekonomisi büyüyor. Bakanlıklarımızla birlikte istişare halinde olarak çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Özellikle üretim ve yatırım alanlarına odaklanacağız. TİM, Türkiye'nin geleceğine imza atan bir kuruluş. İhracat geleceğimizdir" ifadelerini kullandı.

Gültepe, hedeflerini ise şöyle sıraladı: "Global rekabet gücü yüksek, yenilikçi, yaratıcı, teknoloji odaklı, katma değer geliştiren yapı inşa edeceğiz. Tüm sektörlerimizi yeşil mutabakata hazır hale getireceğiz. Veriye dayalı çevik, stratejik yönetim ekosistemini geliştireceğiz. 'Dijital TİM Platformu ile sektörlerin dijital olgunluk seviyelerinin ölçümünü yapacağız. Türkiye'nin üretim kapasitesinin ve yaratıcı gücünü dünyaya tanıtacağız. Uluslararası networklerle doğru iş birlikleri kuracağız. Şeffaflığı, paylaşımcılığı, kapsayıcılığı ve ortak aklı esas alacağız. Yeni nesil teşviklerin uygulamaya geçirilmesi için çalışacağız. Marka ekonomisini güçlendirecek projeler geliştireceğiz. Küresel ihracattaki payımızı yüzde 50 artıracağız".

TİM'de yeni bir dönemi başlatacaklarını ifade eden Gültepe, genel kurulda oy kullanacak delegelerin ihracat ailesi için en doğru kararı vereceğine inandığını sözlerine ekledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi