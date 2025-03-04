Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması

Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek anlaşma! Rakam bile belli
Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında

Borsa İstanbul'a operasyon! Çok sayıda kişi gözaltında
Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında

Başkan "Haberim yok" diyor ama 100 milyonluk yolsuzluk yazışmalarda
Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu

Cenazeye damga vuran an

Iğdır'da Seralarda Yeşil Soğan Üretimi Devam Ediyor

Iğdır'da Seralarda Yeşil Soğan Üretimi Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da kurulan seralar, çevre illere sebze satışı yaparak şehrin ihtiyacını karşılıyor. 'Örnek çiftçi' Alican Açkan, yeşil soğan hasadına başladı ve bölgedeki üreticilere destek sağlanıyor.

İklimi ve toprak yapısı ile Doğu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da kurulan seralarda üretilen sebzeler çevre illere satılıyor.

Türkiye'nin birçok kenti Şubat ve Mart ayında soğuk hava ve karla mücadele ederken Doğu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da kurulan seralarda üretilen sebzeler şehir dışına satılıyor. Iğdır'da kurulan seralarda diğer bazı illerdeki jeotermal seraların tersine hiçbir ısıtma sistemi kullanılmıyor. Iğdır'da havaların sıcak geçmesi ile üreticiler kurdukları seralarda sebze üreterek hem şehrin hem de çevre illerin sebze ihtiyacını karşılıyor. Iğdır Merkez Oba köyünde yaşayan 'örnek çiftçi' olarak bilinen Alican Açkan, kurduğu bin dönümlük serada bu yıl yeşil soğan ekti. 20 Şubattan itibaren hasada başlayan Açkan ürettiği ürünleri şehir dışına da satıyor. Her yıl seralarda farklı ürün ürettiğini söyleyen Açkan; "Bizler yaklaşık bin metrekare üzerinde bir sera yaptık. 20 Şubat tarihinden beridir hasat yapıyoruz. İl Tarım Müdürümüz de bizi ziyarete geldiler. Her zaman üreten çiftçinin yanında oluyor. Bundan dolayı bizde daha azimli oluyoruz. Burada ürettiğimiz ürünlere Bitlis, Van ve çevre illerden rağbet oluyor" dedi. Iğdır'da kurulan seraları gezen Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş her zaman çiftçiyi desteklediklerini söyleyerek; "Şubat ayından beridir yeşil soğanlarımızın hasadı devam ediyor. İlimizde kurulan seralarda üretilen yeşil soğanlar hazır hale geldi, satışa sunuldu. Şu an Doğunun her yerinde yarım metre kar olurken Iğdır'da seralarda üretim devam ediyor. İlimizdeki üreticilerimiz üretiyor bizde üreten üreticilerimizin her daim yanındayız, yanında da yer almaya devam edeceğiz yeter ki üretsinler" dedi. - IĞDIR

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Başı büyük dertte! Livakovic'e şok soruşturma
img

Yılmaz Erdoğan, Bahçeli'yi aradı! İnci Taneleri detayı bomba
img

12 yaşındaki çocuğun yazdığı mektup cinsel tacizi ortaya çıkardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğruysa skandal! AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü

AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'e ne oldu? İlk ipucu bulundu

Belgrad didik didik aranıyor! Ece Gürel'e ait ilk ipucu bulundu
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteği kesmesine Kremlin'den ilk tepki

Trump'ın savaşın seyrini değiştiren hamlesine Rusya'dan ilk tepki
Gürkan Uygun'dan Kurtlar Vadisi hayranlarını yıkan sözler

Vadi hayranlarını yıkan sözler
Yılın aşk bombası! Afra Saraçoğlu gönlünü eski damada kaptırdı

Yılın aşk bombası patladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.