Ifo: Orta Doğu'daki gerilim Alman ekonomisindeki toparlanmayı frenliyor

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimin neden olduğu enerji fiyat artışları ve belirsizliklerin, Alman ekonomisindeki toparlanma sürecini yavaşlattığını duyurdu.

Ifo, Alman ekonomisine yönelik yayımladığı Bahar Raporunda, Aralık 2025'te paylaştığı büyüme tahminlerini güncelledi. Rapora göre, enerji fiyatlarındaki kısa vadeli artışın bu yılki Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'da (GSYH) yaklaşık 0,2 puanlık bir kayba yol açması bekleniyor.

Enstitü, 2026 yılı için daha önce öngördüğü yüzde 0,8'lik büyüme tahminini sabit tutarken bölgede savaşın yaşanmaması durumunda bu tahminin yüzde 1,0'e revize edilmiş olacağına dikkati çekti. Raporda, 2027 yılı için ise yüzde 1,2 büyüme öngörüldü.

Enerji piyasalarındaki yüksek belirsizlik nedeniyle tahminlerini iki senaryo üzerinden kurgulayan Ifo, şu öngörülerde bulundu:

"Çatışmaların hızla sona erdiği ve enerji fiyatlarının geçici yükseldiği bu durumda, GSYH'nin bu yıl yüzde 0,8, gelecek yıl yüzde 1,2 büyümesi bekleniyor. Çatışmaların uzadığı ve enerji maliyetlerinin kalıcı olarak yükseldiği bu tabloda ise ekonomik yük artarak büyüme oranlarını bu yıl yüzde 0,6, gelecek yıl ise yüzde 0,8 seviyesinde bırakacak."

Ifo raporunda, Almanya'nın alışılagelmiş büyüme modelinden farklı bir seyir izlediği vurgulandı. Geleneksel olarak ihracat odaklı gelişen Alman ekonomisinin bu kez dış talep yerine, genişlemeci maliye politikalarıyla desteklenen iç dinamiklerle canlandığı kaydedildi. Özellikle 2025'in son çeyreğinde kamu harcamaları ve ekipman yatırımlarındaki keskin artışın, iç kaynaklı bu iyileşmenin temel taşı olduğu ifade edildi.

Alman ekonomisi iki yıl süren resesyon baskısının ardından 2025'i yüzde 0,2'lik zayıf bir büyüme kapatmıştı.

Enflasyon ve istihdamda savaş etkisi

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, petrol ve gaz fiyatlarının önümüzdeki haftalarda gerilemesi durumunda enflasyonun yüzde 2,5 seviyelerinde kalmasını beklediklerini ifade etti.

Wollmershauser, "Ancak fosil yakıt fiyatlarının mevcut yüksek seviyelerini uzun süre koruması halinde enflasyon yüzde 3 sınırına dayanabilir. Bu durum, büyümeyi bu yıl ek 0,2 puanlık kayıpla yüzde 0,6'ya, gelecek yıl ise 0,4 puanlık düşüşle yüzde 0,8'e geriletecektir." uyarısında bulundu.

Enerji şokuna rağmen toparlanmanın yılın geri kalanında sürmesinin muhtemel olduğunu belirten Wollmershauser, altyapı, iklim nötr politikalar ve savunma alanındaki kamu harcamalarının iç talebi destekleyeceğini vurguladı. Wollmershauser ayrıca, istihdamdaki asıl iyileşmenin ancak gelecek yıl başlayacağını kaydetti.