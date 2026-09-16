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İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, WAIFC'nin yönetim kuruluna seçildi:

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- "İstanbul'un bölgesel konumunun ve farklı pazarlarla kurduğu güçlü ilişkilerin, finans merkezleri arasındaki ekonomik ve ticari bağların güçlenmesine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz"

İstanbul Finans Merkezi (İFM) Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, önde gelen uluslararası finans merkezlerini bir araya getiren World Alliance of International Financial Centers'ın (WAIFC) Busan'da düzenlenen yıllık genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

İFM'den yapılan açıklamaya göre, İFM Genel Müdürü Erdem'in yönetim kurulunda yer almasıyla birlikte İFM, uluslararası finans merkezleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda daha aktif bir rol üstlenecek. İFM, 2027'de gerçekleştirilecek WAIFC Yıllık Genel Kurul Toplantısı'na da ev sahipliği yapacak.

İFM'nin, yönetim kurulunda yer alması, Türkiye'nin finans alanındaki deneyimini uluslararası düzeyde paylaşması açısından önem taşıyor. Gelecek yıl WAIFC Genel Kurulu'nun İstanbul'da düzenlenmesi, Türkiye'nin finans piyasalarının uluslararası yatırımcılarla temasını güçlendirmesi ve İstanbul'un küresel finans ağındaki rolünü pekiştirmesi için fırsat sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdem, İFM olarak WAIFC çatısı altında farklı finans merkezleriyle ilişkileri daha da geliştirmeyi, deneyimleri paylaşmayı ve ortak çalışmalarda daha etkin görevler üstlenmeyi hedeflediklerini belirterek şunları kaydetti:

"İstanbul'un bölgesel konumunun ve farklı pazarlarla kurduğu güçlü ilişkilerin, finans merkezleri arasındaki ekonomik ve ticari bağların güçlenmesine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu görevi, İstanbul'u ve Türkiye'nin finans ekosistemini uluslararası platformlarda daha güçlü şekilde temsil etmek açısından da önemli bir fırsat olarak görüyoruz. 2027 yılında WAIFC Genel Kuruluna İstanbul'da ev sahipliği yapacak olmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyoruz."

Kaynak: AA
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