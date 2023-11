IF Wedding Fashion İzmir 72 ilden ve 95 ülkeden ziyaretçi ağırladı

İzmir'de geçtiğimiz hafta moda şovları ve defilelere ev sahipliği yapan Avrupa'nın en büyük moda fuarlarından IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, yerli ve yabancı toplam 18 bin 206 profesyonel ziyaretçiyi ağırladı.

Modanın ve gelinliğin başkenti İzmir, IF Wedding Fashion İzmir ile yerli ve yabancı katılımcılara, sektörün deneyimli tasarımcılarına, genç yeteneklere ve 2024 modasının sergilendiği renkli defilelere ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği partnerliğinde düzenlenen fuar, Türkiye'nin 11 ilinden ve 7 ülkeden abiye giyim, gelinlik, damatlık, aksesuar ile çocuk giyim ürün gruplarından 228 katılımcıyla profesyonel ziyaretçileri ağırladı. 2024 yılı koleksiyonlarının ilk kez sergilendiği fuar, bu yıl da ünlü markaların ve genç yeteneklerin tasarımlarının yer aldığı ışıltılı podyumlarıyla göz kamaştırdı. Fuar kapsamında bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması'nda birincilik Sercan İzci'nin oldu.

"İzmir Fuarı, moda dünyasının İzmir'den dünyaya açılan kapısı oldu"

Fuarın sadece ulusal değil aynı zamanda uluslararası boyutta da büyük ilgi gördüğünü ve sektöre katkı sağladığını belirten İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, "Türkiye'nin 11 ilinden ve 7 ülkeden 228 katılımcı, 72 ilden 15 bin 180 yerli profesyonel ziyaretçi ve 95 ülkeden gelen 3 bin 26 yabancı ziyaretçi ile fuar, sektörün küresel arenadaki önemli buluşma noktalarından biri haline geldi. Türkiye'nin gelinlik ve abiye sektöründe önemli bir oyuncu olduğunu biliyoruz ve bu ihracatın yüzde 70'inin İzmir'den yapılması, şehrin sektördeki belirleyici konumunu açıkça ortaya koymakta. Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere dünya geneline gelinlik, abiye ve damatlık gibi düğün kıyafetlerinin ihraç edilmesi, İzmir'in bu alandaki uluslararası rekabet gücünü pekiştirmekte. İzmir, tarih boyunca ticaretin ve kültürün kesişim noktası olmuş, bu özelliğiyle de dünyaya açılan bir kapı niteliği taşımıştır. 17. kez düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir Fuarı da moda dünyasının İzmir'den dünyaya açılan kapısı oldu. Sadece ürün çeşitliliği, ticari ilişkileri, ikili görüşmeleri, ihracata olan katkısı ile değil, uluslararası moda dünyasının yönünü belirleyecek, 2024 modasına yön verecek tasarımların sergilenmesi ve defilelerin düzenlenmesi gibi etkinliklerle de dikkat çekti" dedi.

"Fuarlarımız İzmir'in ve ülke ekonomisinin önemli unsuru haline geldi"

Fuarın sektör temsilcilerine ve genç tasarımcılara kazandırdığı imkanlara da dikkat çeken Canan Karaosmanoğlu Alıcı, Gelinlik Tasarım Yarışması gibi etkinliklerle sektöre yenilikçi ve genç bakış açıları getirilmesinin, gelecek için umut vaat eden bir perspektif sunduğunu dile getirdi. Alıcı, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Fashion Tech, Fashion Prime ve IF Wedding Fashion İzmir fuarlarımız, sadece tekstil, hazır giyim ve moda sektörünün değil aynı zamanda İzmir'in ve ülke ekonomisinin de önemli birer unsuru haline gelmiştir. Şehrin tarihi misyonuyla birleşen moda ve tekstil sektöründeki bu başarılar, İzmir'in dünya sahnesindeki yerini daha da sağlamlaştırmakta. İzmir'in fuarlar kenti olarak bu misyonunu daha da pekiştirmesi ve gelecekteki fuarlarla sektörü büyütüp uluslararası alanda daha fazla tanıtarak ihracata katkıda bulunması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul ise, "EGSD olarak 17 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ paydaşlığında IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nı gerçekleştirmekten büyük mutluluk duymaktayız. Sektörün tek fuarı olan IF Wedding Fashion İzmir Fuarı'na bir yıl boyunca hazırlanan sektör temsilcileri, fuarda mevcut müşterileri ile buluşmanın yanı sıra yerli ve yabancı yeni alıcılar ile tanıştıklarını belirttiler. Yapılan çalışmaların sonuç verdiğini görmek bizleri memnun etmekte. Hedefimiz her zaman çıtayı daha yukarı taşımak olmalı. İzmir, gelinliğin başkenti olarak anılmakta. Kaliteli üretim ve hızlı teslim koşulları ile ülkemiz, kentimiz ile sektör global pazarda bir marka oluşturmuştur. Damatlık ve abiye giyim üretiminde de kentimiz önemli bir üretim kapasitesine sahiptir. Kaliteden ödün vermeden her şartlarda üretmeye devam eden firmalarımızı gönülden tebrik ediyorum. IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nın sektörün gelişiminde kuşkusuz büyük rolü var. Fuarımız, bu yıl 228 firmanın katılımlarıyla 22 bin 740 metrekare alanda gerçekleşti. Fuarımızın her geçen yıl daha ileriye gitmesine katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Global olarak yaşanmakta olan olumsuz şartlara rağmen Avrupa'dan, Orta Doğu'dan ve birçok ülkeden profesyonel ziyaretçiler fuarda katılımcılar ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Fuar ile eş zamanlı olarak gerçekleştirmekte olduğumuz Gelinlik Tasarım Yarışması, sektörümüzün özgün tasarımlar ile dünya pazarında ön plana çıkmasında önemli bir yere sahip. Dereceye giren tüm gençleri tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - İZMİR