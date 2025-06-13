IEA Başkanı Fatih Birol, İsrail ve İran Gerilimini Takip Ediyor

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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, İsrail ve İran arasındaki gerilimin petrol piyasasına etkilerini izlediklerini belirterek, tedbir almaya hazır olduklarını ifade etti. Petrol fiyatlarındaki artış endişeleri artırıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, İsrail ve İran arasındaki gerilimin petrol piyasasına yansımalarını takip ettiklerini belirterek, "Piyasalarda şu anda tedarik iyi seviyede ancak gerekirse harekete geçmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Birol, İsrail'in İran'a saldırısı sonrası petrol piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

IEA'nın İsrail-İran geriliminin petrol piyasaları üzerindeki etkisini takip ettiğini belirten Birol, "Piyasalarda şu anda tedarik iyi derecede ancak gerekirse harekete geçmeye hazırız. IEA'nın petrol güvenliği sistemi, 1,2 milyar varilin üzerinde acil durum stokuna sahip ve bu sistem, dünya ekonomisinin korunmasında hayati önem taşıdığını kanıtladı."değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in İran'a saldırmasıyla gün içinde yüzde 8'den fazla yükselen petrol fiyatları, şu an 75 dolara yakın seviyelerde işlem görüyor. Orta Doğu'nun önemli bir petrol bölgesi olması ve İran'ın küresel petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceğine yönelik endişeler, petrol fiyatlarının artmasına yol açıyor.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
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