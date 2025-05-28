İDSO, Sezon Kapanış Konseri ile Dinleyicileriyle Buluşuyor

İDSO, Sezon Kapanış Konseri ile Dinleyicileriyle Buluşuyor
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İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, DenizBank desteğiyle düzenleyeceği sezon kapanış konserini 30 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek. Konserde Verdi'nin Requiem eseri seslendirilecek.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), DenizBank desteğiyle gerçekleştirdiği konser sezonunu, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek kapanış konseriyle tamamlayacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, DenizBank'ın desteklediği İDSO'nun AKM'deki "Sezon Kapanış Konseri", 30 Mayıs'ta şef Alessandro de Marchi yönetiminde gerçekleşecek.

Konserde orkestra, sahneyi Devlet Çok Sesli Korosu ile paylaşacak. Soprano Gülbin Günay, mezzo soprano Ezgi Karakaya, tenor Ufuk Toker ve bas Doğukan Özkan'ın solistliğinde orkestra, İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin bestelediği Requiem adlı yapıtı seslendirecek.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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