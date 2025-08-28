IBS yılın ilk yarısında sektöre yön veren adımlarıyla öne çıktı

Sigorta ve reasürans brokerliği alanında faaliyet gösteren IBS, yılın ilk yarısında sektörel dönüşüm sürecine, ürün geliştirme, uluslararası kapasite yönetimi ve kullanıcı odaklı hizmet modeliyle katkı sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigortalar Birliği verileri, yılın ilk altı ayında sigorta sektöründe toplam prim üretiminin 576,8 milyar lira olduğunu ortaya koydu.

Hayat dışı segmentteki üretim, yıllık bazda yüzde 47,9 artışla 498,3 milyar lira olarak kaydedildi. Sağlık, siber risk ve mühendislik branşlarındaki yükseliş, sektörün dönüşümündeki ana unsurlardan oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi (CEO) Murat Çiftçi, yılın ilk yarısının sigorta sektörü açısından hem fırsatlar hem de meydan okumalarla dolu çok boyutlu bir dönem olduğunu belirtti.

Özellikle sağlık, siber risk ve mühendislik branşlarındaki yükselişe dikkati çeken Çiftçi, "Bu dönemde artan farkındalık, dijitalleşmenin ivmelenmesi, özel sektör yatırımlarındaki hareketlilik ve regülasyonların daha öngörülebilir hale gelmesi, sektördeki büyümeyi destekleyen temel faktörler oldu. Ancak öte yandan, artan hasar frekansı, iklim kaynaklı doğal afetler ve reasürans maliyetlerindeki küresel artış da sektörün karlılığını zorlayan başlıklar arasında yer aldı." değerlendirmesini yaptı.

Çiftçi, yılın ilk yarısında sektörün gündemini belirleyen üç temel gelişmeyi, yenilenen Bireysel Emeklilik reformları, siber güvenlik ve yapay zeka kaynaklı yeni risk türleri ve artan iklim olaylarına bağlı olarak afet teminatlı ürünlere olan talep olarak sıraladı.

Dikkati çeken alanlardan birinin kurumsal segmentteki küçük ve orta ölçekli şirketlerin siber poliçelere yoğun ilgi göstermesi olduğunu aktaran Çiftçi, "Bu, aslında yalnızca büyük kurumların değil, tüm iş dünyasının dijital risklere karşı koruma arayışında olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, enerji ve altyapı projelerine yönelik risk danışmanlığı hizmetlerimizdeki artış da dikkati çekici oldu." ifadelerini kullandı.

"Kapasite daralması ve yenileme dönem fiyatları kritik"

Global reasürans piyasasında kapasite daralmalarının devam ettiğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bu nedenle önümüzdeki dönemde doğru teminat yapılandırmaları kritik önem taşıyor. Bunun yanı sıra özellikle afet riskli bölgelerde prim artışları söz konusu olabilir. Yenileme dönemi fiyatlamaları da sektörü şekillendirecek etmenlerden biri olarak görülüyor. Ayrıca ESG kriterlerine göre tasarlanmış sigorta ürünlerinin hem yurt içinde hem uluslararası pazarda daha çok konuşulacağını öngörüyoruz."

Çiftçi, şirket olarak bu gelişmeleri izlemekle kalmadıklarını, stratejik olarak yanıt verdiklerini, siber ve dijital riskler konusunda kullanıcı segmentlerinde özel yapılandırılmış ürünler sunarak, fark yaratan çözümler geliştirdiklerini vurguladı.

Enerji ve altyapı projelerine yönelik mühendislik sigortalarında da kapsam genişletmesine gittiklerine dikkati çeken Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm bu adımlar, IBS'nin çevik ve proaktif bir oyuncu olduğunu bir kez daha ortaya koydu. 2025'in ilk yarısında IBS, finansal hedeflerinin üzerinde bir performans sergiledi. Operasyonel verimlilik, dijitalleşme yatırımlarımız ve insan kaynağı gelişimi sayesinde, müşteri memnuniyet oranlarımız arttı, işlem hacmi ve portföy çeşitliliğinde önemli kazanımlar sağlandı. Özellikle enerji, havacılık, savunma sanayi ve siber branşlarında hem lokal hem global projelerde etkinliğimiz arttı. UIB ile yürüttüğümüz stratejik işbirliği sayesinde Londra ve Dubai reasürans piyasalarındaki rekabetçi kapasite olanaklarını müşterilerimize başarıyla sunduk."

"Mikro ürünlere yönelik dönüşümle fark yarattık"

Çiftçi, özellikle KOBİ segmentine yönelik siber güvenlik odaklı mikro ürünlerle önemli bir dönüşüm yaşadıklarını belirtti.

Geleneksel olarak büyük kurumsal yapılarla özdeşleşen hizmet modellerini, daha erişilebilir ve sadeleştirilmiş yapılarla KOBİ'lerin kullanımına açtıklarını aktaran Çiftçi, "Ayrıca, enerji sektöründeki yenilenebilir projelere özel danışmanlık paketlerimiz sayesinde portföyümüze yeni segmentler ve yatırımcı profilleri dahil ettik. Hizmet modelimizi, yalnızca poliçe bazlı değil, risk analizi, kapasite yönetimi ve stratejik planlama ekseninde bütünsel hale getirdik." bilgisini verdi.

IBS'in teknoloji ve dijitalleşme vizyonu doğrultusunda teknolojiyi stratejik bir kaldıraç olarak konumlandırdıklarını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Yapay zeka ve veri stratejisi ile müşteri etkileşimini artıran dijital projelere odaklanıyor. Dijital farkındalık, süreç sadeleştirme ve ESG uyumlu ürün geliştirme çalışmaları, IBS'in geleceğe hazırlık vizyonunun temelini oluşturuyor. Bunun yanı sıra 2025'te global erişim ve kapasite yönetiminin güçlendirilmesi, Türkiye'nin stratejik yatırımlarına sigorta desteği ve dijital altyapı yatırımları ile sürdürülebilirlik odaklı kurumsal dönüşümlere odaklanmış durumdayız. IBS, bu stratejilerle sektörde yalnızca bir broker değil, uzun vadeli değer ortaklığı sunan, danışmanlık yaklaşımına sahip bir çözüm sağlayıcı olarak konumlanıyor."