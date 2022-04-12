İBB'den ulaşım zammıyla ilgili yeni açıklama: Maliyetlerimiz artıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun Haber Global'de Buket Aydın ile Yüz Yüze programının konuğu oldu.

FAZİLET DURAĞI MESELESİ

29 Mart 2020'de, Kağıthane'deki Fazilet Durağı'nda bir otobüse 47 yolcunun bindiğini iddia etmesiyle başlayan tartışmaya ilişkin olarak Ongun "Fazilet durağı ile ilgili soruşturma açıldı. Danıştay beni beraat ettirdi" dedi.

ULAŞIMA ZAM KONUSU

Ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zamma ilişkin olarak Ongun, "Ne hükümet zam yapmak ister ne de İBB zam yapmak ister" dedi. Ongun, "Akaryakıtı dışarıdan alıyorsunuz. Paranız dolar karşısında zayıf. Dolayısıyla maliyetleriniz artıyor. Bize diyorlar ki sonucu ortadan kaldır. Hayır sebebi ortadan kaldırın" diye konuştu.

AK PARTİ'NİN "ÖĞRENCİ ZAMMI GERİ ALINSIN" TALEBİ

AK Parti'nin öğrenci zammı geri alınsın talebine ilişkin olarak Ongun şöyle konuştu:

"Biraz samimi olsak bu yaşadığımız sıkıntıları yaşamayız. Bunu diyen kim biliyor musunuz. Dolar 5 lirayken öğrenci abonmanı 85 liraydı. Bugün diyorlar ki öğrenciye 78 liradan bilet vermeye devam edin. Burada samimiyet var mı? "

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