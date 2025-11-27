Haberler

İAOSB'den Dış Ticaret Paneli: Dijitalleşme ve Yenilikler Ele Alındı

İAOSB'den Dış Ticaret Paneli: Dijitalleşme ve Yenilikler Ele Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 'Gümrük ve Dış Ticarette Gündem' panelinde sektör temsilcilerini bir araya getirerek gümrük ve dış ticaretteki dijital dönüşüm ve güncel gelişmeleri ele aldı.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB), dış ticaret alanındaki güncel gelişmelerin ele alındığı "Gümrük ve Dış Ticarette Gündem" başlıklı panelde sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Bölge Müdürlüğü Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinliğe ev sahipliği yapan İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, organizasyonun koordinasyonunu yürüten Asset GLI Ege Bölge Müdürü Bahar Güngör Çördük ile birlikte katılımcılara teşekkür etti. Panelde dış ticaret ve gümrük süreçlerine ilişkin önemli konular, alanında uzman isimler tarafından değerlendirildi. Konuşmacılar arasında Asset GLI Teşvik ve Teminat Yöneticisi Arzu Kosovalı, Mevzuat Direktörü Önal Yılmaz, Genel Müdür Yardımcıları Emrullah Yardımcı ve Barış Çakır, İş Geliştirme Müdürü Hüseyin Dinsever yer aldı.

Gümrük ve dış ticarette dijitalleşme ele alındı

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Barış Çakır, gümrük ve dış ticaret alanında dijital dönüşümün etkilerine dikkat çekti. Etkinlikte, gümrük ve dış ticarette dijitalleşme, stratejik veri yönetimi, dahilde işleme rejiminin avantajları ve uygulama esasları, ihracatta devlet destekleri başlıklarında güncel bilgiler paylaşıldı. Katılımcılar, global ticaretteki yeni eğilimler, mevzuat değişiklikleri ve dijital sistemlerin ihracat-ithalat süreçlerine etkisine dair pratik örnekler üzerinden bilgilendirildi. İAOSB yönetimi, sanayicilerin dış ticaret süreçlerini daha etkin yürütmelerine katkı sunmak amacıyla benzer bilgilendirme etkinliklerinin önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! Askeri böyle selamladı

Erdoğan, Papa Leo'yu resmi törenle karşıladı! Askeri böyle selamladı
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB o hatayı affetmedi! Orduevlerine girişleri yasaklandı
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB o hatayı affetmedi! Orduevlerine girişleri yasaklandı
Alina Boz başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi

Başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Genç isme "Güle güle" dedi
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt: Kesinlikle gündemimizde yok

Genel Başkan Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt
Papa 14. Leo, Anıtkabir'i ziyaret etti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Papa'nın ilk durağı Anıtkabir! Özel Defter'e bu notu düştü
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
100 maymun bir anda dağdan indi: Turistler can havliyle kaçtı

100 maymun bir anda dağdan indi: Turistler can havliyle kaçtı
Çin'de test treni işçilere çarptı: 11 ölü

Test treni demiryolu işçilerine çarptı: 11 ölü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.