Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor
Ukrayna'nın işgal edilmesinin ardından Rusya'daki faaliyetlerini askıya alan Güney Koreli otomotiv şirketi Hyundai, Rusya'dan tamamen çekiliyor. Şirket ülkedeki üretim tesisini Art-Finance LLC'ye satıyor.
Rusya'daki faaliyetlerini 2022 yılının mart ayından bu yana askıda tutan Hyundai, ülkedeki üretim tesisini satma kararı aldı.
ANLAŞMANIN SON DETAYLARI GÖRÜŞÜLÜYOR
Hyundai'den yapılan açıklamada, "Şirket, bugün yönetim kurulu toplantısı düzenleyerek Rusya'daki Hyundai Motor Üretim (HMMR LLC) şirketindeki tüm hisselerini Art-Finance LLC'ye satma planını onayladı." denildi. Hyundai'nin, Art-Finance ile anlaşmanın son detayları üzerinde çalıştığı kaydedildi.
Reuters, daha önce Hyundai'nin, Rusya'daki üretim tesisini elden çıkarmak suretiyle zararlarını yaklaşık 219,2 milyon dolar azaltmasının beklendiğini duyurmuştu.