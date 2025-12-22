Haberler

Hyundai Motor Türkiye Eğitimde İkinci Hayat projesiyle okullara destek oldu

Güncelleme:
Hyundai Motor Türkiye, 'Eğitimde İkinci Hayat' projesi kapsamında üniversite ve meslek liselerine 5 araç ve 100'den fazla ekipman bağışında bulunarak teknik eğitimin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Hyundai Motor Türkiye (HMTR), "Eğitimde İkinci Hayat" projesi kapsamında üniversite ve meslek liselerine araç ve ekipman bağışında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 30 yıldır otomotiv sektöründe faaliyet gösteren HTMR, Hyundai Continue çatısı altında yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma değer katmayı hedefliyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen Eğitimde İkinci Hayat projesi, eğitim kurumlarına araç ve ekipman bağışları yaparak teknik eğitimin gelişmesine katkı sağlamayı ve geleceğin nitelikli iş gücünü desteklemeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu ile Bağcılar ve Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'ne teknik desteğin yanı sıra toplamda 100'den fazla ekipman ve 5 araç teslim edildi.

Marmara Üniversitesi, Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü'ne araç hibe edilirken, kurumlara motor başta olmak üzere farklı çeşitlerde ekipman desteği verildi. Söz konusu bağışlar, uygulamalı eğitimi daha güçlü bir altyapıya kavuşturarak öğrencilerin teknik becerilerini geliştirmesine olanak sağladı.

Bağış yapılan okulların öğrencileri, proje dahilinde şirketin İzmit'teki fabrikasını ziyaret ederek üretim süreçlerini yerinde gözlemledi. Fabrika turu sonrasında yöneticilerle bir araya gelen öğrenciler, 2026 yılında fabrikada üretilmesi planlanan yeni elektrikli model "Concept THREE" hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Motor Türkiye İş Stratejisi Bölüm Müdürü Ill Seon Ra, eğitime ve geleceğin nitelikli iş gücüne katkı sağlamayı öncelikli sorumluluklarından biri olarak gördüklerini belirtti.

Ra, "Hyundai Motor Türkiye olarak, eğitime ve geleceğin nitelikli iş gücüne katkı sağlamayı öncelikli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Eğitimde İkinci Hayat projesiyle gençlerin teknik bilgi ve becerilerini geliştirmelerine destek olmayı görev biliyoruz. Hyundai'nin topluma verdiği desteği önceliklendiren yaklaşımını, ülkemizde de sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
