Hürriyet İK Yenilenen Dergi Formatıyla Geri Dönüyor

İş dünyasıyla ilgili öne çıkan içerikleri; özel konu başlıkları, sektörel haberler ve röportajlarla ele alan Hürriyet İK yenilenen dergi formatıyla yayın hayatına geri dönüyor. Yapay zekadan ekonomiye, sürdürülebilirlikten teknolojik gelişmelere uzanan konu başlıklarıyla Hürriyet İK, her ayın ilk pazar günü okuyucusuyla buluşuyor.

İlk sayısını 1 Ekim 1995 günü okurlarıyla buluşturan ve yaklaşık 25 yıl boyunca yayın hayatını sürdüren Hürriyet İK, kısa bir aradan sonra güncel formatıyla Hürriyet Gazetesi ile ücretsiz olarak sunulmaya devam ediyor. Pazarlama dünyası, insan kaynakları profesyonelleri, yatırımcılar ve gençler için almanak niteliği taşıyan Hürriyet İK'nın ilk sayısı, yarın raflardaki yerini alacak.

Sektöre dair gelişmeleri yeni nesil iş dünyası perspektifiyle ele alan ilk sayı; CEO dünyası, güncel teknolojik gelişmeler, inovasyon, marka hikayeleri, start-up ve sektör analizlerine yer veriyor. Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa, "Sürdürülebilir istihdam, genel hatlarıyla bakıldığında iş gücü piyasasında uzun vadeli, ekolojik olarak dengeli ve sosyal açıdan adil iş olanakları yaratılmasını hedefler" diyerek İK'lar için yeni iş uygulamalarının önemine dikkat çekerken Hürriyet İK dergisi Yayın Yönetmeni Sefer Levent ise Türkiye'deki beyin göçünü engelleme yolunda girişimcilere, inovasyona ve teknolojiye erişimde fırsat eşitliği sağlanmasının altını çiziyor.

Dergide geleceğin yeşil iş fırsatlarından yaklaşan lider krizine kadar geniş konu başlıkları bulunuyor. Ayrıca Hürriyet'in Otomotiv Sanayi Derneği verilerinden derlediği bilgilere göre, otomotiv sanayinde çalışan kadın işgücü oranının arttığını gösteriyor. Haziran sayısında teknolojinin etkisiyle aktif olmayı reddeden beyaz yakalı taraftarın, maçları stadyumda takip etme eğilimlerinin online platformlarla değişmesinin üzerinde duruluyor. Ön plana çıkan diğer bir başlık ise; Türkiye'de inşaat sektörünün en önemli sorunlarının başında gelen iş gücü eksikliği oluyor. Hürriyek İK, pek çok iş kolunda istihdam açığı olduğunu belirten sektör temsilcilerinin tartıştığı kalıcı çözüm yollarını derliyor.

Yenibiriş katkılarıyla yayımlanan Hürriyet İK, her ayın ilk pazar günü iş dünyasına dair trendleri, analizleri ve güncel gelişmeleri mercek altına almaya devam edecek.