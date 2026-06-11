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Hürmüz Boğazı'ndan son 2 günde yalnızca 2 gemi geçti

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İran Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'nı ikinci duyuruya kadar gemi trafiğine kapatmasıyla bölgedeki ticari gemi geçişleri son 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Son 2 günde yalnızca 2 ticari gemi geçerken, boğazdaki trafik savaş öncesine göre yüzde 90'ın üzerinde azaldı.

Küresel ticaretin stratejik geçit noktası Hürmüz Boğazı'ndan son 2 günde yalnızca 2 ticari gemi geçti.

ABD/İsrail-İran Savaşı'nda gerilim yeniden artarken, İran Devrim Muhafızları Ordusu bugün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar gemi trafiğine kapatıldığını ve boğaza yaklaşılmasının "düşmanla işbirliği" olarak kabul edileceğini bildirdi. Hiçbir geminin Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki demirleme alanlarından ayrılmaması uyarısında bulunuldu.

AA muhabirinin veri analitik şirketi Kpler verilerinden derlediği bilgilere göre, 10 Haziran'da 353 bin varil petrol ürünü yüklü Well Sail isimli petrol tankeri İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmek üzere Hürmüz Boğazı'nı geçti.

Bugün İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Boğaz'ın "yeniden kapatıldığını" duyurmadan önce ise Pakistan'dan Irak'a hareket eden Lucky Chem isimli petrol tankeri boş şekilde Hürmüz Boğazı'nı geçerek Körfez'e girdi. Tanker, Hürmüz Boğazı'nda İran kara sularının kullanıldığı "İran rotasından" Boğaz'ı geçti.

Böylece Hürmüz Boğazı'ndan son 2 günde yalnızca 2 ticari geminin geçtiği görülürken, bu geçitteki günlük ticari gemi trafiği yaklaşık son 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Son olarak 7 Mayıs'ta Boğaz'dan bir gemi geçmişti.

Hürmüz Boğazı'ndan 9 Haziran'da ise 5'i yüklü olmak üzere toplam 6 ticari gemi geçmişti.

Boğaz'daki gemi trafiği savaş öncesi seviyelere göre yüzde 90'ın üzerinde düşük seyretmeye devam ediyor. Küresel ticaret için stratejik konumda bulunan Hürmüz Boğazı'ndan savaş öncesinde günlük ortalama 130 gemi geçiyordu.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
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