Hunan'dan Rusya'ya İlk Direkt Nakliye Rotası Açıldı

Hunan eyaletinin Yueyang kentindeki Chenglingji Limanı'ndan yola çıkan bir gemi, 564 otomobil ve otomotiv parçalarını taşıyarak Rusya'nın Vladivostok Limanı'na gitmek üzere hareket etti. Bu yeni rota, Hunan eyaletinin mal ithalat ve ihracatına yönelik ikinci direkt nakliye güzergahı olma özelliği taşıyor ve zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. Hunan eyaleti, bu hizmet sayesinde Kuşak ve Yol kapsamındaki ülkelerle ekonomik ve ticari alışverişlerini artırmayı hedefliyor.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinin Yueyang kentindeki Chenglingji Limanı'nda bulunan kapsül şeklindeki dökme kargo deposu görülüyor, 17 Nisan 2023. (Fotoğraf: Chen Zeguo/Xinhua)

CHANGSHA, 4 Temmuz (Xinhua) -- 564 otomobil ve çeşitli otomotiv parçalarından oluşan ihraç mallarını taşıyan bir gemi, Rusya'nın Vladivostok Limanı'na gitmek üzere Pazartesi günü Hunan eyaletinin Yueyang kentindeki Chenglingji Limanı'ndan yola çıktı. Böylelikle Hunan'dan Rusya'ya ilk direkt nakliye rotası açılmış oldu.

Yeni rota, aynı zamanda eyaletin mal ithalat ve ihracatına yönelik ikinci direkt nakliye güzergahı olma özelliğini taşıyor. Gidiş yolculuğu yaklaşık 10 gün sürerken dönüş yolculuğu 12 günde tamamlanıyor. Böylece, Shanghai Limanı'nda aktarma gerektiren önceki seyahatlere göre yaklaşık 5 günlük zaman tasarrufu ve yüzde 40 oranında maliyet düşüşü sağlanacak.

Söz konusu ilk yolculuğu gerçekleştiren şirket, yüksek ithalat ve ihracat talebi nedeniyle yeni nakliye hizmetinin yıllık 50.000 ton kargo işlem hacmine ulaşmasının beklendiğini açıklarken, Hunan eyaletinin bu hizmet sayesinde Kuşak ve Yol kapsamındaki ülkelerle ekonomik ve ticari alışverişlerini daha da artıracağını kaydetti.