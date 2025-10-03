Huawei, Yeni Wi-Fi 7 Advanced Teknolojisini Tanıttı

Huawei, yeni nesil "Wi-Fi 7 Advanced" teknolojisini Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Huawei Network Summit 2025'te tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Wi-Fi 7 Advanced, saniyede 10 gigabit'e kadar ulaşan bağlantı hızıyla, veri aktarım hızıyla ofis ve kampüsler için yüksek performanslı ağ çözümleri sunuyor.

Akıllı binaların enerji verimliliğini artırırken, gizlilik ve veri güvenliğini de üst seviyeye taşıyan teknoloji, üç temel avantajıyla öne çıkıyor.

Teknoloji, sadece hız değil, aynı zamanda enerji verimliliği, güvenlik ve veri gizliliği alanlarında da iyileştirmeler içeriyor. Akıllı binalarda Wi-Fi sinyalleri bina sistemlerinin yönetiminde de kullanılabiliyor, bu sayede enerji tasarrufuna ve güvenliğe katkı sağlanıyor.

Ayrıca, yapay zeka destekli güvenlik sistemleriyle siber tehditlere karşı koruma da artırılıyor. Teknoloji, büyük veri aktarımı ve düşük gecikme gibi işlevlerle kurumsal iletişimi daha verimli hale getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Veri İletişimi Ürün Grubu Kampüs Ağı Alanı Başkanı Shawn Zhao, Wi-Fi 7 Advanced teknolojisinin aynı zamanda yapay zeka destekli güvenlik ve algılama özellikleriyle işletmelere daha akıllı ve güvenli ortam sunduğunu belirtti.

IEEE Teknik Editörü Edward Au da söz konusu teknolojinin kampüslerde iletişim ve güvenliği bir araya getirerek dijital üretkenliği artırdığını ifade etti.