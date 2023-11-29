Huawei Türkiye genç bilişimcileri "Gelecek için Tohumlar Bursu" ile destekliyor

Huawei, Türkiye'deki 80 öğrenciye 1,2 milyon TL değerinde destek sunacağı "Gelecek için Tohumlar Bursu" programını hayata geçiriyor.

Huawei Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, ileri teknolojileri Türk bilişim sektörünün gelişimine sunmaya devam eden Huawei, bu teknolojilerin daha fazla geliştirilmesi amacıyla, bilişim alanında eğitim gören öğrencilere bilişim yetenekleri geliştirme programı kapsamında daha fazla katkı sağlamayı hedefliyor.

Bu hedef kapsamında Huawei Türkiye tarafından başlatılan "Gelecek için Tohumlar Bursu" programının tanıtımı, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İstanbul Bölge Müdürü Asım Gürlük, Huawei Türkiye Genel Müdürü Kaya Shi, burs programına dahil olan üniversitelerin temsilcileri ile programdan yararlanacak üniversite öğrencilerinin katılımıyla Huawei Türkiye AR-GE Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açıklamada, toplantıda yaptığı konuşmaya yer verilen Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Çin'in teknoloji inovasyonunu ülkenin gelişim stratejisinin merkezine koymaya devam ettiğini bildirdi.

Xiaodong, Huawei'in Çin'in reform ve dışa açılımının önemli bir temsilcisi olmanın yanı sıra inovasyon alanındaki gelişiminin de bir özeti olarak kabul edildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Huawei ayrıca, sosyal sorumluluklarını yerine getirme konusunda da özverili bir çalışma sürdürüyor. Gelecek İçin Tohumlar projesi, Huawei'in Türkiye'deki bilişim ve teknoloji alanında nitelikli insan kaynağı oluşturulmasının, Türkiye'nin inovasyon ve dijital dönüşümüne sağladığı katkının önemli bir örneğidir. Türkiye'deki faaliyetlerine 2002 yılında başlayan Huawei Türkiye, bu ülkeye hizmet etmek misyonuyla yola çıkmıştır."

"Proje, genç yeteneklerin yetişmesini umut ediyor"

Başkonsolos Wei Xiaodong, Huawei Türkiye AR-GE Merkezi'nin sürdürülebilirlik odaklı teknoloji çözümlerle değer üretmeye devam ettiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Kıtalar arası bir köprü olarak konumlanan bu merkezde, yazılım alanında yenilikçi projeleri hayata geçiren Huawei Türkiye; yapay zeka, mobil servisler, bulut teknolojileri ve 5G alanlarında ses getiren birçok fikir ve projeye imza attı. Gelecek İçin Tohumlar projesinin, Türkiye'nin teknolojik inovasyonunu geliştirmek üzere daha fazla genç yeteneği yetiştirmesini umut ediyor, 'Gelecek İçin Tohumlar Bursu' almaya hak kazanan akademik kurumları ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum."

"Yeşil enerji, bulut teknolojileri ve 5G gibi alanlardaki iş birliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İstanbul Bölge Müdürü Asım Gürlük de Huawei Türkiye'nin geleceğin teminatı olan gençlere yaptığı yatırım ve onlara olan inancının kendilerini de onurlandırdığını bildirdi.

Ülkenin bilişim alanında gösterdiği gelişimin birer payesi olan bu çalışmaların herkes için büyük bir heyecan kaynağı olduğuna değinen Gürlük, "Bu programla, Türkiye'deki genç yeteneklere verilen önem bir kez daha gözler önüne seriliyor. Bu destek, öğrencilerimizin teknoloji alanındaki gelişimlerine katkıda bulunacak ve eğitimleri için sağlam bir temel oluşturacaktır. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi de bu potansiyelin önemli bir göstergesidir." açıklamalarında bulundu.

Gürlük, Huawei Türkiye ile yeşil enerji, bulut teknolojileri ve 5G gibi alanlardaki iş birliğimizi geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

"Akademik başarı elde etmiş lisans öğrencilerine odaklanıyoruz"

Huawei Türkiye Genel Müdürü Kaya Shi ise faaliyete başladıkları ilk günden bu yana, Türkiye'nin bilişim altyapı ve ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmak için çalıştıklarını anlattı.

Shi, Türkiye'nin bilişim ekosistemine yeni yetenekler kazandırmak için akademik iş birliklerini geliştirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu vizyonla başlattığımız 'Huawei Bilişim Yeteneklerini Geliştirme Programı' kapsamında, 'Gelecek İçin Tohumlar', 'Huawei Bilişim Akademisi', 'Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu' ve 'Huawei AR-GE Buluşması' gibi birçok projeyi hayata geçirdik. Bugün bu projelerin bir yenisini daha hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. 'Gelecek İçin Tohumlar Burs Programı', 'Huawei Bilişim Yeteneklerini Geliştirme Programı'nın bir parçası.

Türkiye'nin bilişim alanındaki yetenekli gençlerini finansal olarak desteklemeyi amaçlayan bu projeyle, Türkiye'nin farklı bölgelerinde bilişim alanında eğitim gören ve akademik başarı elde etmiş lisans öğrencilerine odaklanıyoruz. Burs programımız kapsamında, 8 üniversiteden 80 öğrenciye toplam 1,2 milyon TL'lik destek sağlıyoruz. Huawei Türkiye olarak, gelecekte de bilişim yetenek ekosistemine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Bu projede emeği geçen herkese, iş birlikleri ve önemli katkıları için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu."

Program, ilgili üniversite temsilcilerinin belgelerini alması ve konukların Huawei Türkiye AR-GE Merkezi'ni ziyaretiyle sona erdi.