HOSTECH By TUSİD Fuarı İstanbul'da Kapılarını Açtı

Endüstriyel mutfak, çamaşırhane, servis ve ikram ekipmanları sektörünün buluşma noktası olan HOSTECH By TUSİD Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Fuarda, otel, restoran, kafe gibi sektör oyuncuları, şefler ve şef adayları bir araya geliyor. Fuarın açılış konuşmalarında sektörün önemi ve ihracat hedefleri vurgulandı.

Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSİD) tarafından düzenlenen HOSTECH By TUSİD Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

TUSİD'den yapılan açıklamaya göre, 2 yılda bir düzenlenen fuar, otel, restoran, kafe gibi tüm sektör oyuncularını, gastronomi dünyasındaki şefleri ve şef adaylarını bir araya getiriyor.

Dünya endüstriyel mutfak sektörünün buluşma noktası olan fuara 100'den fazla ülkeden 2 binin üzerinde satın almacının katılımı bekleniyor.

600'e yakın katılımcının yer aldığı fuar, bu yıl ilk kez 8 salonda yapılıyor. Fuarın açılış konuşmalarını İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talga Özger, Kayalar Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Kaya ve TUSİD Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı yaparken, fuarın 1 milyar dolarlık iş hacmi oluşturması bekleniyor.

Açıklamada açılış konuşmasına yer verilen TUSİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaplangı, endüstriyel mutfak, çamaşırhane, servis ve ikram ekipmanları sektörünün, 6,5 milyar dolarlık genel mutfak eşyaları ihracatının yüzde 40'ını tek başına gerçekleştirdiğini belirterek, "Dış ticaret fazlasının maksimum seviyede olduğu sektörümüz, 2022'yi 2,45 milyar dolar gibi önemli bir başarıyla kapattı. Dünyanın en büyük 5 ihracatçısından biri olan sektörümüzün 2024 için de 3,2 milyar dolar ihracat hedefi bulunuyor. Türkiye endüstriyel mutfak sanayisi, 150'nin üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Sektörümüzün ana pazarları Avrupa, Orta Doğu, Balkanlar, BDT ve komşu ülkeler. Hedef pazarlar Amerika Birleşik Devletleri, Afrika ve Yakın Doğu." ifadelerini kullandı.

"Ölçek ekonomisiyle ihracat yüzde 50 artar"

Ev ve mutfak eşyaları ihracatında Çin'in 160 milyar dolar ile başı çektiğini aktaran Kaplangı, sektördeki ölçek sorununa da dikkati çekti.

Kaplangı, bütün üyelerinin yüzde 95'ini kobilerin oluşturduğu bir sektörde, böyle büyük ölçekli bir rakipten pazar payı almak için ölçek ekonomisine geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Ancak bunun için üretim yerlerinin değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Kaplangı, şu ifadeleri kullandı:

"Çoğumuz katlı yerlerde ve daha küçük ölçekte üretim yapıyoruz. Bu dezavantajı da alıcı pazarlara yakınlığımız ve çeşitli ürünlerimizle tek konteynerde konsolide edebilme şansına sahip olduğumuz için kapatabiliyoruz. Ölçekli çalışmalar ciddi yatırım gerektiren işler. Çok daha büyük fabrikalar, çok daha büyük makine parkı ve tabii ki çok daha fazla işletme sermayesi ihtiyacı doğacaktır. Bunu kümelenme ya da ortak bir şekilde yapabilme sorunsalı en azından fabrika ve makineyi birleştirsek bile işletme sermayesi açısından dezavantajlar olduğundan dolayı mutlaka kamu yönetiminin sektörel farkındalık ve önceliklerle sektörün büyüme performanslarını öngörerek teşvikleri ayrıştırarak belirlemesi lazım."

Kaplangı, ölçek ekonomisiyle ihracatın yakın vadede en az yüzde 50 artabileceğine dikkati çekti.