Honda Motosiklet Gelişim Merkezi Safety Türkiye 20. yılını kutluyor

Honda'nın 2005'te faaliyete başlayan Motosiklet Gelişim Merkezi Safety Türkiye, 20. kuruluş yılını kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Herkes için Güvenlik" mottosuyla faaliyetlerini sürdüren Safety Türkiye, 20 yılda 28 bini aşkın sürücüye güvenli sürüş programı vererek güvenli motosiklet kültürünün gelişimine önemli katkılar sağladı.

Safety Türkiye, 12 bin metrekarelik alanıyla asfalt ve toprak olmak üzere iki farklı parkurda yılda 2 bini aşkın kişiye uygulamalı programlar sunuyor.

Honda'nın "2030'a kadar Avrupa'da ölümlü kazaları yüzde 50 azaltma" hedefi doğrultusunda, Safety Türkiye, motosiklet gelişim merkezi olarak kritik rol üstleniyor.

Türkiye'de ilk kez hem asfalt hem de toprak olmak üzere iki farklı parkur alanını aynı merkezde sunan Safety Türkiye'de, asfalt parkurda yol sürüşüne, toprak parkurda ise arazi sürüşüne yönelik uygulamalı programlar gerçekleştiriliyor.

Motosiklet kullanımının yanı sıra yolculu sürüş ve arazide sürüş gibi 8 farklı seviyede dersler sunulan Safety Türkiye'de, 5 bin 800 metrekaresi asfalt, 4 bin 200 metrekaresi ise toprak olmak üzere yılda 2 bini aşkın kişiye hizmet veriliyor.

Ehliyeti olan ya da olmayan tüm motosiklet tutkunlarına yönelik olarak farklı deneyim seviyelerine göre yapılandırılmış programların sunulduğu merkezde, 20 yıllık faaliyet süresi boyunca 28 bini aşkın kişiye güvenli sürüş programı eğitimi verildi.

Statik sürüş tekniklerinden ileri seviye manevralara, asfalt ve toprak zeminde kontrollü sürüşten panik anı uygulamalarına kadar birçok konu, uzmanlar eşliğinde ele alınıyor.

Programlar kapsamında, asfaltta Honda'nın CB125F, Dio, CB650R ve off-road alanda da CRF250L modelleri kullanılıyor.

Güvenli motosiklet sürüşü ve trafikte güvenlik bilincinin sağlıklı şekilde artırılması için çalışmalar

Safety Türkiye, güvenli motosiklet sürüşü ve trafikte güvenlik bilincinin sağlıklı şekilde artırılması için çalışmalar yürütürken, aynı zamanda motosiklet sürücülerinden kaynaklanan kazaların azaltılmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda Safety Türkiye tarafından bugüne kadar emniyet mensupları, Sağlık Bakanlığı ilk yardım personelleri ve jandarma birimleri başta olmak üzere kamu kurumlarına yönelik özel programlar gerçekleştirildi.

Merkezde 100'den fazla şirket ve kamu kurumu ile işbirliği içinde 500'ün üzerinde seminer ve program düzenlenerek güvenli sürüş bilincinin farklı hedef gruplara yayılması sağlandı.

Honda, güvenlik bilincini yalnızca yetişkin sürücülerle sınırlı tutmayarak çocuklara yönelik programlara da büyük önem veriyor. Safety Türkiye bünyesinde yürütülen trafik programı kapsamında, 4-7 yaş arası çocuklara yönelik trafik güvenliği programları düzenleniyor.

Bugüne kadar 5 binden fazla çocuk bu programlardan faydalanırken, her yıl binden fazla çocuğa trafik güvenliği seminerleri veriliyor.

Üniversiteler, liseler ve motosiklet kulüpleriyle iş birliği içinde gerçekleştirilen "Güvenli Sürüş" seminerleri sayesinde Safety Türkiye, güvenlik bilincini merkezin sınırlarının ötesine taşıyarak toplumsal farkındalığın artırılmasına katkıda bulunuyor. Bunun yanı sıra, motosiklet teslimat süreçlerinde hazırlanan "Güvenli Sürüş İpuçları" video içerikleri ve bilgilendirici materyaller aracılığıyla sürücülerle doğrudan temas kuruluyor. Geçen yıl yaklaşık 100 bin müşteriye güvenli sürüş içerikleri paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda Türkiye Motosiklet Satış Genel Müdür Yardımcısı Nurettin Gök, güvenliği, uzun vadeli bir toplumsal sorumluluk olarak ele aldıklarını belirtti.

Gök, Safety Türkiye'nin 20 yıldır sürdürdüğü çalışmaların, güvenli sürüş kültürünün yaygınlaşmasına ve motosiklet kullanımının sağlıklı şekilde artmasına önemli katkılar sağladığını vurgulayarak, "Avrupa'da 2030'a kadar ölümlü kazaları yüzde 50 azaltma hedefimiz doğrultusunda, Safety Türkiye hem Avrupa'da hem de Türkiye'de bu vizyonun en güçlü temsilcilerinden biri olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.