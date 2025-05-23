Honaz İlçesi'nde Yeni Vergi Dairesi Müdürlük Açıldı

Honaz İlçesi'nde Yeni Vergi Dairesi Müdürlük Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Honaz ilçesinde yeni Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmete açıldı. Bu adımla birlikte, vatandaşların vergi işlemlerini yerel düzeyde gerçekleştirmesi sağlanacak ve vergide gönüllü uyumun artırılması hedefleniyor.

Denizli'nin Honaz ilçesi, kamu hizmetlerinde önemli bir adım daha atarak Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne kavuştu. Yeni müdürlükle birlikte hem vatandaş memnuniyetinin artırılması hem de vergide gönüllü uyumun teşvik edilmesi hedefleniyor.

Denizli'nin Honaz ilçesinde inşa edilen Honaz Vergi Dairesi Müdürlüğü, düzenlenen törenle resmi olarak hizmete açıldı. Yeni müdürlüğün faaliyete geçmesiyle birlikte, Honaz ve çevresindeki vatandaşların vergi işlemleri için Denizli merkezine gitmesine gerek kalmayacak. Bu sayede hem vatandaşların zamandan tasarruf etmesi hem de vergi bilincinin yerel düzeyde güçlendirilmesi bekleniyor. Müdürlük, vergi tahsilatı, beyannamelerin alınması, mükellef işlemleri gibi birçok hizmeti doğrudan ilçede sunacak.

"Vergide gönüllü uyumu artırmak en büyük hedefimiz"

Açılış töreninde bir konuşma yapan Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci, yeni vergi dairesinin bölge halkına hayırlı olmasını dileyerek, kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin artırılmasının temel hedefleri olduğunu ifade etti. Özdemirci, "Yeni kurulan Honaz Vergi Dairesi Müdürlüğü ile vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmayı, aynı zamanda vergide gönüllü uyumu artırarak kamu maliyesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Törene Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci, Honaz Kaymakamı Vahit Yılmaz, Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı grup müdürleri ve çeşitli kurum temsilcileri katıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tekrar aday olma derdim yok' sözlerine itiraz

Bahçeli'den Erdoğan'ın o sözlerine itiraz: Yolundan cayma hakkı yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48'e geriledi, bu bir felaket

Erdoğan'ı tedirgin eden rakam: Böylesi ilk kez oluyor, bu bir felaket
Kurban Bayramı tatili uzatılmadı! Kamuda mesai 10 Haziran Salı günü başlayacak

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
Trump tarih verdi! AB'ye ek yüzde 50 gümrük vergisi geliyor

Tarih verdi! Trump'tan piyasaları alt üst edecek vergi hamlesi
Aile üyeleri Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağının altından geçti, iki yıllık husumet son buldu

Tekbirler eşliğinde altından geçtiler! Burada tek bir amaç var
Sivas'ta kene kabusu, bir kişi daha hayatını kaybetti

Genç, yaşlı, çocuk demeyen kabus bir can daha aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Efsane stat 95 yıl sonra yıkılıyor

95 yıllık efsane tarihe karışıyor
Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi

Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi
Minguzzi ailesine tehdit davasında karar açıklandı

Minguzzi ailesine tehdit davasında 5 çocuk için karar verildi
Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü

Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti

Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
İBB'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında

Türkiye günlerce bunu konuştu! Talimatı veren isim de gözaltında
Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu

Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.