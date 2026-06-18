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Honaz'da kiraz hasadı başladı

Honaz'da kiraz hasadı başladı
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Denizli'nin Honaz ilçesinde coğrafi işaret tescilli kirazın hasadı protokol üyelerinin katılımıyla başladı. 2025 yılında don olaylarına rağmen rekolte ve verimde artış beklenirken, Denizli Türkiye kiraz üretiminde 12'nci sırada yer alıyor.

Honaz'da gerçekleştirilen kiraz hasadında üreticilerle bir araya gelen Denizli protokolü, bereketli sezonun heyecanını paylaştı. Coğrafi işaret tescilli Honaz kirazının kalitesi ve artan rekolte beklentisi, üretimdeki gücü bir kez daha ortaya koydu.

Denizli'nin önemli tarımsal değerlerinden biri olan kirazda hasat dönemi başladı. Honaz ilçesi Menteşe Mahallesi'nde üretici Hasan Yelek'e ait kiraz bahçesinde gerçekleştirilen hasada; Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, Honaz Kaymakamı Vahit Yılmaz, İl Müdür Yardımcısı, Şube ve İlçe Müdürleri, Ziraat Odası Başkanı, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Üretimin merkezinde gerçekleştirilen hasatta, Denizli'nin kiraz üretimindeki potansiyeli ve sektöre sağladığı katkılar değerlendirildi. Coğrafi işaret tesciline sahip Honaz kirazı, kendine özgü aroması ve kalitesiyle üreticilerin emeğiyle sofralara ve dünya pazarlarına ulaşıyor.

Denizli'de 2025 yılında yaşanan don olayları sebebiyle 19 bin 47 dekarlık alanda 4 bin 842 ton kiraz üretimi gerçekleştirildi. Geçen yıla göre bu yıl rekolte ve verimde artış bekleniyor. Bu üretim miktarıyla Denizli, Türkiye kiraz üretiminin yüzde 2,27'sini karşılayarak ülke genelinde 12'nci, Ege Bölgesi'nde ise 4'üncü sırada yer alıyor. Kiraz üretiminin merkezi konumundaki Honaz ilçesi, yaklaşık 10 bin dekarlık üretim alanıyla Denizli'de ilk sırada bulunuyor. Honaz'ı Çivril ve Baklan ilçeleri takip ediyor.

Başta ihracata konu olan 0900 Ziraat, Lambert, Stella, Starks Gold ve Kordia çeşitleri olmak üzere Denizli kirazı; kalitesi, aroması ve üretim standartlarıyla uluslararası pazarlarda büyük ilgi görüyor. Denizli'nin bereketli topraklarında yetişen kirazlar, üreticilerin emeği, modern tarım uygulamaları ve güçlü üretim altyapısıyla değerini artırmaya devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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