Hizmet Üretici Fiyatları Nisan'da Yüzde 37,15 Arttı

Hizmet Üretici Fiyatları Nisan'da Yüzde 37,15 Arttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan 2025'te hizmet üretici fiyatlarının yıllık yüzde 37,15, aylık ise yüzde 4,24 arttığını açıkladı. Ulaştırma, konaklama ve bilgi hizmetlerinde kayda değer artışlar gözlemlendi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet üretici fiyatlarının nisan ayında yıllık yüzde 37,15, aylık yüzde 4,24 arttığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretici fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 4,24, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,15 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 51,91 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,28 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 41,47 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 43,04 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 40,74 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 41,73 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 41,82 artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,30 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,96 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,29 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 10,09 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,55 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 4,77 artış gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
İstanbul'da dev operasyon: 4,5 milyar TL'lik sahte döviz ele geçirildi

Jandarmanın el attığı her bavuldan balya balya para çıktı
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 bin işçinin greve çıktığı İzmir'de kaos sürüyor

23 bin işçinin greve çıktığı şehirde kaos büyüyor
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
Zincir marketten 22 bin liralık ürün çalan iki çocuk kasiyeri tehdit etti

Güpegündüz zincir marketi soyan 2 çocuktan kasiyere korkunç tehdit
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi

Kerem evlendi! İşte gözlerden uzak tuttuğu eşi
Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 3 yaralı

Cezaevi ziyaretinden dönen aileye kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar
Nurgül Yeşilçay'dan çok konuşulacak Cannes yorumu

Nurgül Yeşilçay'dan bomba Cannes yorumu
Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı
Bir garip olay! Misafirliğe gittiği evde tacizden tutuklandı

Misafirliğe gittiği evde tacizden tutuklandı
Kendisinden haber alamadığı oğlunu bağ evinde baltayla öldürülmüş halde buldu

Günlerdir haber alamadığı oğlunu baltayla öldürülmüş halde buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.