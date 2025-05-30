Hizmet Üretici Fiyatları Nisan'da Yüzde 37,15 Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet üretici fiyatlarının nisan ayında yıllık yüzde 37,15, aylık yüzde 4,24 arttığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretici fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 4,24, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,15 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 51,91 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,28 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 41,47 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 43,04 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 40,74 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 41,73 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 41,82 artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,30 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,96 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,29 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 10,09 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,55 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 4,77 artış gerçekleşti.