Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye ekonomisinin itici güçlerinden biri haline gelen hizmet sektörümüz, emeğiniz, vizyonunuz ve yenilikçi yaklaşımınız sayesinde her geçen yıl daha da güçleniyor" dedi.

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından düzenlenen 'Hizmet İhracatının Şampiyonları' ödül töreninde, Türkiye'nin hizmet ihracatına katkı sunan firmalar 20 kategoride ödüllendirildi. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katıldığı törende, hizmet sektörlerinin Türkiye ekonomisine sağladığı katkı ve uluslararası pazarlardaki başarıları öne çıktı.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat törende yaptığı konuşmada hizmet sektörünün Türkiye ekonomisinin itici güçlerinden biri haline geldiğini belirterek, "Emeğiniz, vizyonunuz ve yenilikçi yaklaşımınız sayesinde hizmet sektörümüz her geçen yıl daha da güçleniyor" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin hizmet ihracatı 125 milyar dolara ulaştı"

Türkiye'nin hizmet ihracatının 2002'de 14 milyar dolar düzeyindeyken 2025'te 125 milyar dolara ulaştığını ifade eden Bolat, hizmet ticaretinin 63 milyar dolarlık fazla verdiğini ve cari işlemler dengesine önemli katkı sağladığını kaydetti.

Bakan Bolat, "Ülkemizin mal ve hizmet ihracatı rekorları yıldan yıla tazelenmekte ve böylece ülkemiz adını küresel ticarette üst sıralara yazdırmaktadır. Bu başarıda aslan payına sahip olan siz değerli ihracatçılarımız başta olmak üzere, ekonomik istikrarımızın sürmesi ve ülkemizin gelişmesi için üstün çaba gösteren herkesi gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hizmet ihracatında yükselişe de dikkat çeken Bolat, "Dünyanın en fazla hizmet ihracatı gerçekleştiren ülkeleri arasında 22'nci, en fazla hizmet ticareti fazlası veren ülkeler arasında ise 6'ncı sıraya yükseldik. 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış hizmet ihracatımız 127,2 milyar dolara ulaşırken, yıl sonu 128 milyar dolar hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

Hizmet ihracatına katkı sağlayan sektörlere de değinen Bolat, "Turizmde 65,2 milyar dolar gelir ve 63,9 milyon ziyaretçi; taşımacılıkta 42,6 milyar dolar gelir; sağlık turizminde 3 milyar dolar; eğitim hizmetlerinde 3,2 milyar dolar ihracat başarısına ulaştık. Türk dizileri ve filmleri 170'ten fazla ülkeye ulaşırken, müteahhitlik sektörümüz 139 ülkede üstlendiği 571 milyar dolar tutarında 13 binin üzerindeki projeyle ülkemizin küresel marka gücünü ortaya koymaktadır" dedi.

"Hizmet ihracatı ekonomiye çok yönlü katkı sağlıyor"

HİB Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker ise yaptığı konuşmada, 2018'de 65,5 milyar dolar olan hizmet ihracatının 2025'te 124,9 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Hizmet ihracatında yakalanan 63 milyar dolarlık fazlanın döviz gelirleri ve cari denge açısından önemine dikkat çeken Şeker, "Hizmet ihracatını yalnızca döviz geliriyle değerlendirmemek gerekiyor. Sektörlerin insan kaynağı, bilgi, teknoloji ve uzmanlığa dayalı yapısının Türkiye ekonomisi için önemli avantajlar sunuyor. Bu açıdan mal ve hizmet ihracatının birbirini tamamlayan iki alan. Tasarım, yazılım, finansman, lojistik, teknik danışmanlık ve satış sonrası hizmetler sanayi ürünlerinin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırıyor" dedi.

Küçük ve orta ölçekli hizmet ihracatçılarının teknolojiye, uzmanlığa ve veri altyapısına erişiminin önemine dikkat çeken Şeker, Ticaret Bakanlığı önderliğinde üzerinde çalışılan 2030 Türkiye Hizmet İhracatı Stratejisi'nin de sektörlerin geleceği açısından önemli bir yol haritası olacağını belirtti. Şeker, hizmet ihracatının Türkiye'nin ekonomik gücüne, uluslararası itibarına ve küresel rekabet kapasitesine katkı sunmayı sürdüreceğini kaydederek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı