Hitit Üniversitesi, İhtisaslaşma Stratejik Yol Haritası Hazırlayacak

Türkiye'de, "Makine ve İmalat Teknolojileri" alanında ihtisaslaşan tek üniversite olan Hitit Üniversitesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) önderliğinde ihtisaslaşma stratejik yol haritası hazırlayacak.

Çorum'da sanayi kuruluşlarıyla iş birliği alanında dikkat çeken adımlar atarak bölge ekonomisine önemli katkılar sunan Hitit Üniversitesi'nin bölgesel bir merkez haline gelmesi ve sanayi-üniversite iş birliğini güçlendirmesi açısından büyük önem taşıyan bu adım, üniversitenin makine ve imalat teknolojileri alanındaki yetkinliğini artıracak, yenilikçi projelerin geliştirilmesine zemin hazırlayacak ve bölgedeki sanayiye rehberlik edecek.

OKA liderliğinde gerçekleştirilecek "İhtisaslaşma Stratejik Yol Haritası" çalışması için 7 Ağustos'ta, Hitit Üniversitesi'nde bir ziyaret ve iş birliği toplantısı düzenlendi.

'İhtisaslaşma yolunda atılacak adımlar bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağlayacak"

Toplantıda, MİTAM Koordinatörü Öğretim Üyesi Dr. Sertaç Samed Seyitoğlu, ihtisaslaşma süreci ve üniversitenin uzmanlık alanındaki mevcut duruma ilişkin bilgilendirme sunumunu gerçekleştirdi. Sunumda, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2016 yılında başlatılan "Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" Programı kapsamında yürütülen çalışmalar ve 2020 yılında ihtisas üniversitesi ilan edilen Hitit Üniversitesi'nin gıda, sağlık ve savunma sanayi odaklı ihtisaslaşma çalışmaları hakkında bilgi verildi. Sunumun ardından, OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç, Hitit Üniversitesi'nin önümüzdeki yıllardaki çalışmalarına yön vermek amacıyla hazırlanacak Makine ve İmalat Teknolojileri İhtisaslaşma Stratejik Yol Haritası iş planı, 4 aylık çalışmanın fazları ve metodoloji hakkında bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca, ihtisaslaşma alanında bölgeye katkı sağlayacak stratejik hedefler, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) ve Bölge planı çalışmaları ile proje fikirleri üzerinde duruldu.

Toplantı sonrası, MİTAM, HÜBTUAM ve TTO ziyaret edilerek üniversitenin laboratuvar ve araştırma altyapısı yerinde incelendi.

Toplantıya, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, Makine ve İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTAM) Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sertaç Samed Seyitoğlu, Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM) Müdürü Prof. Dr. İrfan Kurtbaş, HÜBTUAM Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Filiz Boran ve Öğretim Üyesi Dr. Yusuf Kanca, Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Özdilli, Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Birimi Koordinatörü Dr. Gamze Nur Müjdeci ile OKA Katma Değerli Üretim ve İhracat Birim Başkanı Zübeyir Aktürk ve Uzman Ahmet Arif Sarıoğlu ile Çorum Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç katıldı. - ÇORUM