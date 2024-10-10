Hisarcıklıoğlu'ndan Türkiye-AB Ticaretine Dair Vize ve Taşıma Kota Eleştirisi

Türkiye- Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi (KİK) Eş Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, vize ve kota sorununun karşılıklı ticareti artırmanın önünde en büyük engel olduğunu belirterek, "AB üyesi ülkelere seyahatte vize temininde ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu sorunun acilen çözülmesi gerekiyor. Ayrıca karayolu taşımacılığında var olan taşıma kotaları, ithal ve ihraç edilen malların teslimatını geciktiriyor. Maliyetleri de artırıyor. Karayolu taşıma kotaları sorununu çözmemiz gerekiyor" dedi.

İki gün sürecek Türkiye-AB KİK 42. Toplantısı, Nevşehir'de başladı. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde yapılan toplantının açılışında konuşan Türkiye-AB KİK Eş Başkanı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantının AB ve Türkiye arasındaki güçlü ortaklığı simgelediğini belirtti. Pozitif gündemi sürdürmeyi ümit ettiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün için belki Türkiye-AB katılım süreci fiilen yürümüyor. Bununla birlikte son dönemde 'yüksek düzeyli diyalog' toplantıları dahil, pozitif gündem oluşturacak bir dizi gelişme yaşanmaya başladı. Gümrük Birliği sayesinde iktisadi ilişkiler hız kesmedi. 2023 yılı itibarıyla Türkiye AB'nin 5. büyük ticaret ortağı haline gelmiştir. Ülkemiz sanayi üretim yapısı, AB değer zincirleriyle başarılı bir entegrasyon süreci geçirmektedir. 2023 yılında Türkiye-AB mal ticareti hacmi 206 milyar avrodur. Hizmet ticaretimizse 35 milyar avrodur. AB aynı zamanda Türkiye'nin en önemli yabancı sermaye yatırımı kaynağı haline geldi. Dolayısıyla Gümrük Birliği özellikle mal ticareti için Türkiye ile AB arasındaki en güçlü bağ olmaya devam ediyor. Gümrük Birliği'nin kapsamını genişletme ve işleyişinde iyileşme ihtiyacını da hepimiz biliyoruz. Ben aynı zamanda Eurochambres'ta başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum. Avrupa iş dünyası da Gümrük Birliği modernizasyonunu destekliyor. Bunu başarmalıyız."

Seyahate vize engeli

Hisarcıklıoğlu, Karma İstişare Komitesi'nin Türkiye tarafını oluşturan işçi ve memur sendika konfederasyonları, işveren, esnaf, tarım, kadın kuruluşlarının temsilci ve üyelerinin vize sorunu yaşadığını vurgulayarak, "Komitede temsil edilen kurumların tamamı, AB üyesi ülkelere seyahatte vize temininde ciddi sorunlar yaşıyor. Bu durum sosyal ve iktisadi ilişkilerimizin gelişimini son derece olumsuz yönde etkilemeye başladı. Sorunun acilen çözülmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

"Taşıma kotaları yetersiz"

Taşıma kotalarının yetersizliğinden de şikayetçi olan Hisarcıklıoğlu, "Türkiye-AB arasındaki ticarette karayolu taşımacılığı, hızlı mal teslimatı için ciddi bir lojistik avantaj sağlamaktadır. Ancak var olan taşıma kotaları, ithal ve ihraç edilen malların teslimatını geciktiriyor. Maliyetleri de artırıyor. Karayolu taşıma kotaları sorununu çözmemiz gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin coğrafi rolü

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Üyesi ve Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Eş Başkanı Veselin Mitov ise, kuzey ve güneydeki iki büyük çatışma ortamının ortasında yer alan Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla önemli bir rol oynadığını söyledi. Avrupa Parlamentosu seçimlerini değerlendiren Mitov, "Avrupa Parlamentosu'nda yeni seçimlerden sonra daha parçalı bir yapı oluştu. Ama yine de Avrupa Birliği bütünleşme sürecini destekleyen yaklaşım sürüyor. Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi'nin önümüzdeki dönem odaklanacağı konular göç, sosyal politikalar, girişimcilik, yapay zeka, dijital yetkinlik ve tarım olacak. Avrupa Birliği, 2013 yılındaki Hırvatistan'ın katılımdan bu yana genişlemedi. Türkiye, batı Balkan ülkeleri ve Ukrayna da dahil 8 ülkenin üyelik süreci devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Dış İlişkiler Bölüm Başkanı Dimitris Dimitriadis ile Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan da konuşma yaptı. Toplantıya AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski de katıldı. - NEVŞEHİR