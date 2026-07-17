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Hisarcık'ta vişne alımları başladı, üretici fiyatlardan memnun değil

Hisarcık'ta vişne alımları başladı, üretici fiyatlardan memnun değil
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde vişne hasadı başladı. Kilogram alım fiyatı 40 TL olarak belirlenirken üreticiler, bu fiyatın maliyetleri karşılamadığını ve işçi yevmiyesini dahi karşılamadığını belirterek ürünün dalında kalacağını ifade ediyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde vişne hasadının başlamasıyla birlikte tüccarlar alımlara başladı. Bu yıl vişnenin kilogram alım fiyatı 40 TL olarak belirlenirken, üreticiler açıklanan fiyatın maliyetleri karşılamadığını ifade ediyor.

İlçede alım yapan tüccarlardan Ahmet Narşap, üreticilerden satın aldıkları vişneleri İzmir'deki meyve suyu işleme tesislerine gönderdiklerini söyledi. Narşap, soğuk hava depolarında muhafaza edilen vişnelerin daha sonra işlenerek piyasaya sunulduğunu belirtti.

Vişne üreticisi İsmail Çakır ise kilogram başına belirlenen 40 TL'lik alım fiyatının yetersiz olduğunu dile getirdi. Çakır, bu fiyatın hasatta çalışacak işçilerin yevmiyesini dahi karşılamadığını ifade ederek, bu nedenle yalnızca ihtiyaç duyduğu kadar vişne toplayacağını, geri kalan ürünün ise dalında çürümek zorunda kalacağını söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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