Hisarcık’ta köylerin ihtiyaçları masaya yatırıldı

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam başkanlığında, Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, ilçeye bağlı köylerin ihtiyaçları ile devam eden çalışmalar ele alındı. Köylerin altyapı ve üstyapı hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik konuların değerlendirildiği toplantıda, önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında da istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı