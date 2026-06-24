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Hisarcık'ta köylerin ihtiyaçları değerlendirildi

Hisarcık'ta köylerin ihtiyaçları değerlendirildi
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, köylerin altyapı, yol ve içme suyu gibi öncelikli ihtiyaçlarının ele alındığı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, köylerin altyapı, yol, içme suyu ve diğer öncelikli ihtiyaçlarının ele alındığı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Erkan Atam başkanlığında düzenlenen toplantıda, köylerde devam eden çalışmalar değerlendirilirken planlanan yatırımlar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler masaya yatırılarak gerekli kararlar alındı.

Kaymakam Atam, toplantıda alınan kararların ilçe ve köyler için hayırlı olmasını temenni etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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