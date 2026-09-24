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Hisarcık'ta Güldüren köyü için 50 metreküplük içme suyu deposu ihalesi yapıldı

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Hisarcık'ta Güldüren köyü için 50 metreküplük içme suyu deposu ihalesi yapıldı
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Güldüren köyünde 50 metreküp kapasiteli modüler prefabrik içme suyu deposu ihalesi Kaymakam Erkan Atam başkanlığında yapıldı. Projeyle köyün içme suyu altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların suya güvenli, kesintisiz erişmesi hedefleniyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Güldüren köyünde vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla 50 metreküp kapasiteli modüler prefabrik içme suyu deposu yapımı için ihale gerçekleştirildi.

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam'ın başkanlığında gerçekleştirilen ihale kapsamında yapılacak 50 metreküp kapasiteli modüler prefabrik içme suyu deposuyla köyün içme suyu altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Güldüren köyünde vatandaşların içme suyuna daha güvenli ve kesintisiz şekilde erişiminin sağlanması amaçlanıyor.

Kaymakam Erkan Atam, projenin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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