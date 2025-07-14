Hisarcık Pazarında 17 Ton Karpuz 2 Saatte Tükendi

Hisarcık Pazarında 17 Ton Karpuz 2 Saatte Tükendi
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kilosu 3 liradan satılan 17 ton Salihli karpuzu, iki saatte tükenerek büyük ilgi gördü. Tarım alanında uygun fiyatlar sunarak halkın cebini korumaya amaçlayan satıcı, karpuzun tarladan gelen maliyetini de açıkladı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kurulan pazarda kilosu 3 liradan satılan 17 ton Salihli karpuzu 2 saatte tükendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinden getirdiği karpuzları Hisarcık pazarında kilosu 3 liradan satışa sunan Hüseyin Altın, "Salihli'de tarladan 1,5 liraya satın aldığım karpuzun nakliye maliyeti kiloda 260 kuruş oldu. Biz de piyasada 7-10 lira arasında satılan karpuzu halkımızın daha ucuza yemesi için pazarda 3 liradan satışa sunduk. Karpuz tezgahımız vatandaşın adeta akınına uğradı. 17 ton karpuz yaklaşık 2 saatte tükendi" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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